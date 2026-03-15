"Flucht" aus Innsbruck: Vikings verpflichten Raiders-Star

Den Vienna Vikings ist ein weiterer Transfercoup gelungen.

Football-Europa durchlebte zuletzt turbulente Zeiten. Lange Zeit wussten die Fans nicht, ob man ihr Team weiterhin auf großer internationaler Bühne sehen kann. Nach dem Wirbel um die ELF (Insolvenz in Eigenverwaltung) und den Unstimmigkeiten der dort ausgestiegenen Teams stehen mit der ELF (European League of Football), EFA (European Football Alliance) und der AFLE (American Football League Europe) nun drei Semi-Pro-Ligen in den Startlöchern.

Abgesichert sind die Wiener Football-Fans, denn die Vienna Vikings wagen den Neustart in der AFLE. Am 23. Mai wird „The League“ das allererste Spiel auch in Wien austragen. Mit dem Hauptstadt-Duell gegen Berlin Thunder soll eine neue Ära eingeläutet werden.

Anders sieht die Lage in den anderen beiden Ligen aus. Im Hintergrund toben vor allem zwischen EFA und ELF rechtliche Streitereien, weil der umstrittene Mehrheitseigentümer Zejlko Karajica auf die Einhaltung laufender Verträge pocht. Unter anderem davon betroffen sind die SWARCO Raiders aus Innsbruck, hinter denen mit Swarovski das große Kristall-Unternehmen steckt. Den Tirolern ist nun aber offiziell ein heimischer Ausnahmespieler abhanden gekommen.

Raiders-Star wechselt nach Wien

Die Raiders werden derzeit sowohl im Spielplan der ELF als auch der EFA geführt. Die Zukunft ist für Fans und Spieler weiter ungewiss. Das dürften nun die langjährigen Rivalen aus Wien genutzt haben und konnten einen Top-Receiver aus Tirol in die Hauptstadt locken. Philipp Haun wechselt nach vier Jahren in Innsbruck die Seiten und wird zukünftig in violett auf Touchdown-Jagd gehen.

„Die Vikings sind ein Top-Team, seit ich begonnen habe, europäischen Football zu verfolgen. Meine Karriere bei einer so professionellen Franchise fortsetzen zu können, macht mich sehr glücklich“, freut sich Haun, der auch mit dem heimischen Nationalteam die Europameisterschaft gewinnen konnte, auf die neuen Aufgaben.

Leader für die Vikings

Head Coach Chris Calaycay sieht im neuen Receiver nicht nur sportliche Qualität, sondern lobt auch seine Führungsstärke:„Philipp ist einer dieser besonderen Spieler. Sein Wert für unsere Franchise wird auf dem Feld sofort spürbar sein, denn er ist einer der besten Homegrown-Receiver in Europa. Noch mehr freue ich mich über seine Klasse, seine Arbeitsmoral und seine Führungsqualitäten, die er in dieses Team bringen wird. Ich kann es kaum erwarten, ihn für unsere Franchise spielen zu sehen.“

Wie ernst es die Vikings meinen, zeigt aber auch eine weitere Verpflichtung. Mit Marloshawn Franklin Junior konnte man einen der besten Defense-Spieler der letzten Jahre in der ELF von Rhein Fire verpflichten, ein weiteres Zeichen, dass die Wikinger nach drei Final-Teilnahmen in der ELF auch in der neuen Liga zur absoluten Spitze zählen wollen.