Yannick Mayr
© Hannes Jirgal/ Vienna Vikin

Doppel-Funktion

Nach Wirbel: Yannick Mayr bleibt bei den Vikings

26.02.26, 08:00
Star-Receiver in Wien wieder mit Coach Neuman vereint. 

Yannick Mayr und die Vienna Vikings wollen ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen. Der Salzburger Wide Receiver hat seinen Vertrag in der Hauptstadt verlängert, wie die Franchise bekannt gab. Damit greift er in seinem zweiten Jahr in Wien in der neu gegründeten ALFE (The League: Europe) nach seinem ersten Titel im europäischen Spitzen-Football.

Yannick Mayr
© Hannes Jirgal/ Vienna Vikin

„Er ist einer der besten Spieler, mit denen ich je gearbeitet habe“, freut sich Offensive Coordinator Jordan Neuman über die Verlängerung. Mayr spielte schon 2023 und 2024 in Stuttgart unter Coach Neuman. Mayr begann seine Karriere 2010 in Salzburg, ehe er 2017 nach Wien zog. Nach vier Jahren in der Hauptstadt zog es den Fan-Liebling aus Oberndorf bei Salzburg nach Deutschland zu den Schwäbisch Hall Unicorns, ehe er nach einem Jahr bei den Raiders Tirol für zwei Saisonen mit Neuman bei Stuttgart Surge unter Neuman spielte, ehe er im Vorjahr zu den Vikings zurückkehrte.

Neue Aufgabe in seiner Heimat

Zusätzlich übernahm der 30-Jährige ab dieser Saison auch die Funktion als Sportdirektor bei seinem Heimatverein, den Salzburg Ducks, in der österreichischen Football-Liga AFLE. Doch entgegen mancher Insider-Berichte denkt der Vikings-Speedster deshalb nicht an ein Karriere-Ende.

Yannick Mayr
© Hannes Jirgal/ Vienna Vikin

Zukünftig wird er in der Hauptstadt als Spieler auf Titel-Jagd gehen und zugleich in der Mozartstadt für eine erfolgreiche sportliche Zukunft sorgen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
