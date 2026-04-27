Baustellen-Update am Simmeringer Platz: Umbau läuft nach Plan

Am Simmeringer Platz schreiten die Bauarbeiten sichtbar voran: Aus einer stark versiegelten Fläche soll bis Ende Mai ein moderner, klimafitter Treffpunkt im Bezirk werden.

Momentan werden rund um den Ausgang Simmeringer Platz neue Grünflächen angefertigt. Bereits Anfang Mai soll der Bereich durch zusätzliche Begrünung und umfassende Entsiegelung klimafit werden. Damit bekommt das Grätzel mehr Schatten, eine bessere Lebensqualität und auch optisch ein freundlicheres Ortsbild.

© Instagram/thomassteinhart

Vor allem beim Froschkönig-Brunnen laufen die Arbeiten auf Hochtouren - alte Pflastersteine werden entfernt und Flächen geöffnet, in den nächsten Tagen beginnt die Verlegung des neuen Belags. Die gute Nachricht: Laut Zeitplan ist man im Soll, einer Fertigstellung bis Ende Mai steht also nichts im Weg.

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"Viele Simmeringer*innen haben sich mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität und ein besseres Klima im Grätzl rund um die U3-Endstation gewünscht. Bei der Planung war mir besonders wichtig, den bereits bestehenden Schanigarten auch weiterhin als zentralen Treffpunkt zu erhalten. Die Neugestaltungen der beiden Plätze werden zu 100 Prozent aus Mitteln des Wiener Klimateams finanziert – für den Bezirk entstehen somit keine Kosten. Es freut mich sehr, dass der 11. Bezirk als Teil des Wiener Klimateams mitwirken durfte. Seit 2022 sind einige Projekte dadurch entstanden und auch umgesetzt worden. Mit diesem Projekt bekommt Simmering sein letztes Klimateam-Projekt", erklärt Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.