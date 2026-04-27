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Fin pour La Boom: St. Pöltens letzte Disco sperrt zu
© ORF

Ende einer Ära

Fin pour La Boom: St. Pöltens letzte Disco sperrt zu

27.04.26, 13:02
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Es ist ein Abschied, der wehtut: Am 2. Mai schließt das "La Boom" in St. Pölten nach 24 Jahren für immer.  

Die letzte Disco der Landeshauptstadt macht dicht – das Clubsterben trifft jetzt auch die Hauptstadt Niederösterreichs.Betreiber Ivo Schauer kämpfte lange, doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Kamen früher über 800 Gäste an einem guten Abend, sind es heute gerade noch 400. Schauer sieht die Hauptursache nicht bei veränderten Jugendgewohnheiten, sondern bei unfairer Konkurrenz: Vereinsveranstaltungen, die dank ehrenamtlicher Helfer das ganze Jahr über günstige Alternativen bieten, während er 20 bezahlte Mitarbeiter hat. Sein Appell an die Politik: Vereinsfeste auf den Sommer beschränken.

Für die Stammgäste bricht eine Welt zusammen

Fin pour La Boom: St. Pöltens letzte Disco sperrt zu
© ORF

Katja hat hier ihren Mann kennengelernt – seit 14 Jahren sind sie verheiratet. Felix war "jede Woche" da. Und David, der zum ersten Mal kommt, findet es "echt tragisch". Schauer selbst blickt dem Abschluss-Wochenende trotzdem gefasst entgegen: „Der letzte Abend steht nicht für das Ende, sondern für alles, was in 24 Jahren erlebt worden ist."

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