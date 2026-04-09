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Santa Ponça
© Getty Images

Mehrere Verletzte

Über 150 Urlauber evakuiert: Hotel in Mallorca eingestürzt

09.04.26, 23:27
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Über 150 Menschen mussten aus dem Rey Don Jaime Hotel auf Mallorca evakuiert werden. Ein Teil des Speisesaals ist eingestürzt. 

Einige Urlauber wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und müssen behandelt werden. Insgesamt mussten über 150 Menschen das Hotel verlassen. Der Einsturz ereignete sich gegen 21:30 Uhr im beliebten Urlaubsort Santa Ponça. Dabei brach der Boden ein.

Die Bilder zeigen den Speisesaal mit eingebrochenem Boden. Tische und Stühle sind zwischen den Trümmern hin und her gerutscht. Die Guardia Civil untersucht den Vorfall. Der Boden war nicht mit einem Armierungsgewebe verstärkt und hatte sich im Laufe der Zeit abgesenkt.

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