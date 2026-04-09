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Palma de Mallorca Flughafen
© Getty

Mega-Umbau

Mallorcas Flughafen komplett erneuert: DAS erwartet Urlauber jetzt

09.04.26, 16:37
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Mallorca-Urlauber können sich auf große Veränderungen einstellen. Nach jahrelangen Bauarbeiten steht der Flughafen in Palma kurz vor der Fertigstellung und zeigt sich schon jetzt völlig verändert. 

Nach rund vier Jahren Bauzeit ist die umfassende Modernisierung des Flughafens Son Sant Joan nahezu beendet. Noch 2026 sollen die letzten Arbeiten abgeschlossen werden.

Das Projekt gilt als eines der größten Umbauvorhaben der vergangenen Jahrzehnte und hat den Flughafen grundlegend verändert.

Investitionen in Millionenhöhe

Mit rund 560 Millionen Euro wird der Flughafen fit für die kommenden Jahre gemacht. Ziel ist es, den steigenden Passagierzahlen gerecht zu werden und Mallorca als Top-Destination weiter zu stärken. 

Mehr Komfort, neue Technik

Ziel des Umbaus war es, Abläufe deutlich zu beschleunigen und den Komfort für Reisende zu erhöhen. Neue Sicherheitskontrollen und optimierte Wege sollen Wartezeiten verkürzen und den Flughafen übersichtlicher machen. Durch neue Gates und Fluggastbrücken müssen Passagiere künftig seltener mit Bussen über das Rollfeld fahren. Das soll den Ablauf beim Ein- und Aussteigen deutlich erleichtern. 

Auch optisch wurde viel verändert: Die Terminals sind heller, moderner und deutlich großzügiger gestaltet.

Kritik bleibt bestehen

Trotz der Verbesserungen gibt es auch kritische Stimmen. Vor allem die teilweise langen Wege innerhalb des Flughafens sorgen bei Reisenden für Unmut, insbesondere in der Hochsaison.

Klar ist: Der Flughafen erlebt einen kompletten Neustart und Urlauber werden die Veränderungen schon bald deutlich spüren.

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