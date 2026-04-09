AUA-Chefin warnt: Fliegen wird jetzt deutlich teurer

Wer diesen Sommer verreisen will, muss sich auf höhere Kosten einstellen. Die Airline-Chefin schlägt Alarm und spricht davon, dass es für Passagiere "brutal" werden könnte.

Die angespannte Lage im Nahen Osten hat direkte Folgen für den Flugverkehr. Durch Konflikte und gesperrte Lufträume werden Routen länger und Treibstoff deutlich teurer. Besonders betroffen: das Kerosin, dessen Preis sich zuletzt massiv erhöht hat.

Flüge werden spürbar teurer

Laut AUA-Chefin Annette Mann ist die Versorgung zwar gesichert – das Problem ist aber der Preis. Dieser habe sich in den vergangenen Wochen „vervielfacht“. Allein im Lufthansa-Konzern sind die Kerosinkosten heuer um rund 1,5 Milliarden Euro gestiegen. "Ich rechne auch damit, dass Flugpreise weiter steigen", betont sie im Ö1-Mittagsjournal.

Weniger Verbindungen

Zusätzlich fallen zahlreiche Flüge in den Nahen Osten aus. Verbindungen etwa nach Dubai oder Tel Aviv wurden vorübergehend gestrichen, andere Ziele sind sogar bis in den Herbst nicht erreichbar. Dadurch entfallen auch wichtige Umsteigeverbindungen nach Asien.

Sommer wird teuer

Für Reisende bedeutet das vor allem eines: höhere Ticketpreise. Die steigenden Kosten und längeren Flugstrecken schlagen direkt auf die Preise durch.

Die klare Botschaft der Airline: Wer reisen will, sollte sich auf deutlich höhere Ausgaben einstellen.