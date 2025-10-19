Schwerer Unfall bei Treibjagd: 16-Jähriger von Schrotkugel getroffen

Am Samstag kam es im Bezirk Klagenfurt-Land im Zuge einer Treibjagd zu einem Jagdunfall.

Gegen 12:30 Uhr erlegte ein 23-jähriger Jäger einen Feldhasen mit seiner Schrotflinte. Durch die Schussabgabe wurde jedoch auch ein 16-jähriger Treiber von abprallenden Schrotkugeln aus einer Entfernung von ca. 40 Meter am Oberkörper getroffen.

Der Teenie wurde verletzt und musste vom Team des Rettungshubschrauber C11 auf der Unfallstelle erstversorgt und in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Gegen den Schützen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die beiden Jagdwaffen sichergestellt. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ (0,0 mg/l).