Trio raubte 23-Jährigen auf Parkbank aus: Syrer (18) festgenommen

Von zwei weiteren Tätern fehlt noch jede Spur.

Ein 23-Jähriger gab an, am Samstagmorgen um 5.45 Uhr auf einer Parkbank am Ludo-Hartmann-Platz in Ottakring gesessen und Bier getrunken zu haben, als plötzlich drei Unbekannte, es dürfte sich bei ihnen um Männer gehandelt haben, vor ihm standen und Wertgegenstände forderten.

Nachdem das junge Opfer allerdings erklärte, nichts von Wert bei sich zu haben, rückten die Angreifer näher. Der 23-Jährige wehrte sich und stieß daraufhin einen der Männer weg, woraufhin dieser ihn mit Pfefferspray attackiert haben soll. Anschließend flüchte das Trio in unbekannte Richtung.

Das Opfer schilderte den Vorfall gleich danach bei der nächsten Polizeistation. Den Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring gelang es im Zuge einer Sofortfahndung, einen der mutmaßlichen Täter – einen 18-jährigen Syrer – festzunehmen. Der Jugendliche bestreitet eine Tatbeteiligung. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.