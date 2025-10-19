Schwerer Unfall am Gürtel: Fußgänger in Lebensgefahr

Zu dem dramatischen Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag.

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker fuhr in der Nacht auf Sonntag kurz nach 1 Uhr morgens in Richtung Neubaugürtel, als es im Bereich eines Zebrastreifens zu einem furchtbaren Unfall kam.

Ein rumänischer Fußgänger soll dort laut mehreren Zeugen bei Rotlicht über einen Schutzweg gegangen sein. Der Autolenker soll hingegen grün gehabt haben. Der Österreicher soll noch versucht haben auszuweichen, konnte jedoch den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wurde notfallmedizinisch erstversorgt und schließlich von der Rettung in einen Schockraum ins Spital gebracht. Zurzeit soll der Fußgänger ins Lebensgefahr schweben.