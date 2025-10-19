Unter Hoflader begraben: 30-Jähriger tot

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Schwerer Unfall auf einem Bauernhof in Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs: Dort geriet ein 30-Jähriger unter einen umgekippten Hoflader und starb. Der Mann wollte auf dem Bauernhof einen Ladewagen mit dem Fahrzeug über eine Rampe schieben.

Den Ladewagen hatte er mit einem Hebegurt an der Front des Hofladers befestigt. Der Lader dürfte zu rutschen begonnen haben, kippte um und landete auf dem Fahrer. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, berichtete die Polizei.

Der 30-Jährige war von Einsatzkräften unter dem landwirtschaftlichen Gerät befreit worden. Gegen 17.40 Uhr hatte man den Verunfallten gefunden und die Rettungskräfte alarmiert.