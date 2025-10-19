Feuerwehr rettet eingeklemmter Katze das Leben

Einen ungewöhnlichen Einsatz erlebte die Stadtfeuerwehr Kufstein: Eine Katze steckte im Kellerabgang eines Mehrparteienhauses fest – und das buchstäblich in der Wand.

Aus bislang unbekannter Ursache war das Tier im Mauerwerk eingeklemmt und konnte sich weder vor- noch zurückbewegen.

Die Feuerwehrleute rückten mit Hammer und Meißel an und öffneten vorsichtig einen kleinen Teil der Wand, um die verängstigte Katze zu befreien.

Nach rund 20 Minuten war die Rettungsaktion beendet – die Katze konnte unverletzt aus ihrer misslichen Lage gerettet werden. Ein leises Miauen und ein dankbarer Blick des Vierbeiners waren der schönste Lohn für die fünf Feuerwehrmänner.