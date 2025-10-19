Alles zu oe24VIP
Serbe auf Koks bedroht Autofahrer mit Holzpflock
© Google Maps

"Bringe euch um!"

Serbe auf Koks bedroht Autofahrer mit Holzpflock

19.10.25, 10:28
Teilen

Ein heftiger Streit im Straßenverkehr hat am Samstagnachmittag in der Großbauerstraße (Wien-Floridsdorf) für Aufregung gesorgt. 

Laut Polizei gerieten zwei Autofahrer aneinander, nachdem sich ihre Fahrzeuge in einer engen Gasse begegnet waren – keiner der beiden wollte dem anderen Platz machen.

Der Konflikt eskalierte: Ein 37-jähriger serbischer Staatsangehöriger soll daraufhin einen 30-jährigen Lenker und dessen 27-jährigen Beifahrer mit einem rund 40 Zentimeter langen Holzpflock bedroht und ihnen mit dem Umbringen gedroht haben.

Prallte mit Auto gegen Mistkübel

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kummergasse nahmen den aggressiven Mann noch vor Ort fest. Kurz nach dem Vorfall soll der 37-Jährige in wilder Fahrt davongefahren sein. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen einen Mistkübel und eine Straßenlaterne. Eine Passantin konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Ein Amtsarzt stellte eine Beeinträchtigung durch Kokain fest. Einen Alkotest verweigerte der Mann. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Drohung, Sachbeschädigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

