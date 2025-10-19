Alles zu oe24VIP
© getty/Symbolbild

Schwer verletzt

Einheimischer Lenker crashte im Vollsuff in Mutter und Tochter (6)

19.10.25, 11:45
Beide wurden in den Straßengraben geschleudert. Die 38-Jährige wurde schwer verletzt. 

Ein Alkolenker hat am Samstagabend in Kautzen (Bezirk Waidhofen an der Thaya) eine 38-Jährige Mutter mit ihrer sechsjährigen Tochter, die am rechten Fahrbahnrand spazierten, erfasst und in den Straßengraben geschleudert.

Die Frau dürfte schwer verletzt sein, die Sechsjährige und eine gleichaltrige Freundin kamen ohne Blessuren davon. Der 31-jährige Lenker war laut Auskunft der Polizei gegenüber der APA stark alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Die Mutter hatte ihr Kind auf dem Weg nach Kautzen an der Hand gehalten, als der 31-Jährige einheimische Autofahrer in die gleiche Richtung unterwegs war und die Fußgänger erfasste.

Die wohl Schwerverletzte kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn. Der Alkolenker wurde sowohl bei der Staatsanwaltschaft sowie der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

