Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Klassenzimmer
© Getty Images

Schlugen Scheibe ein

Teenie-Trio brach in Schule ein und klaute Server

19.10.25, 12:06
Teilen

In einem Klassenzimmer konnten Spuren gesichert werden.

In einer Schule im Flachgau ist am Samstagnachmittag ein Einbruchsdiebstahl entdeckt worden. Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten die Täter in das Gebäude und entwendeten einen Terminalserver.

Die Polizei forschte zwei 15- und einen 17-Jährigen als Verdächtige aus. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.

Weitere Erhebungen und Befragungen müssten noch durchgeführt werden. Über das eingeschlagene Fenster kam das Trio in ein Klassenzimmer. Dort konnten Spuren gesichert werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden