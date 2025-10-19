Teenie-Trio brach in Schule ein und klaute Server

In einem Klassenzimmer konnten Spuren gesichert werden.

In einer Schule im Flachgau ist am Samstagnachmittag ein Einbruchsdiebstahl entdeckt worden. Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten die Täter in das Gebäude und entwendeten einen Terminalserver.

Die Polizei forschte zwei 15- und einen 17-Jährigen als Verdächtige aus. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.

Weitere Erhebungen und Befragungen müssten noch durchgeführt werden. Über das eingeschlagene Fenster kam das Trio in ein Klassenzimmer. Dort konnten Spuren gesichert werden.