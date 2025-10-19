In Brunnen gefallen: Feuerwehr rettete älteren Herren aus Schacht

Der Mann stand bis zum Oberkörper im Wasser.

Gleich mehrere Meter tief stürzte ein Mann während Arbeiten am Samstagnachmittag in einen Brunnen in Trausdorf an der Wulka, Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Das Unfall-Opfer war beim Arbeiten plötzlich in die Tiefe gestürzt. Dort verharrte der Verunglückte bis zum Oberkörper im eiskalten Wasser auf einer Leiter.

Zum Glück hörten Nachbarn die Hilferufe des Mannes und schlugen sofort Alarm. Die Feuerwehr musste den Leichtverletzten aus dem rund drei Meter tiefen Brunnen bergen. Ein Feuerwehrmann soll zu dem Opfer hinuntergeklettert sein, dann wurde der bereits unterkühlte, aber ansprechbare ältere Herr mithilfe eines Seils aus dem engen rund 1,20 Meter breiten Schacht befreit.