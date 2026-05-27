Mionetto Prosecco präsentiert Orange Spritz Aperitivo

Mit einem neuen Produkt setzt Mionetto Prosecco pünktlich zur Sommersaison auf den Aperitivo-Trend.

Der italienische Prosecco-Hersteller erweitert sein Sortiment um den „Mionetto Orange Spritz Aperitivo Ready-to-Serve“ und bringt damit eine trinkfertige Spritz-Variante auf den Markt – sowohl mit Alkohol als auch alkoholfrei.

© Henkell Freixenet Austria

Der neue Aperitivo ist ab Ende Mai in zwei Größen erhältlich: als klassische 0,75-Liter-Flasche für den Genuss zuhause sowie im handlichen 0,2-Liter-Piccolo für unterwegs. Angeboten wird der Orange Spritz mit 5,9 Prozent Alkohol oder in einer alkoholfreien Variante mit 0,0 Prozent. Geschmacklich setzt Mionetto auf die typische Kombination aus bittersüßen Aperitivo-Noten, fruchtiger Orange und feinperligem Prosecco-Charakter.

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Mit dem neuen Produkt reagiert die Marke auf mehrere Entwicklungen gleichzeitig. Spritz-Getränke gelten längst nicht mehr nur als Sommertrend, sondern haben sich zu einem festen Bestandteil moderner Genusskultur entwickelt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach unkomplizierten Ready-to-Drink- beziehungsweise Ready-to-Serve-Lösungen sowie nach alkoholfreien Alternativen.

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„Wir sehen, dass der Aperitivo-Bereich insgesamt an Dynamik gewinnt und besonders trinkfertige Konzepte stark nachgefragt werden. Mit dem neuen Mionetto Orange Spritz reagieren wir darauf und setzen auf unkomplizierten, hochwertigen Genuss. Sowohl die alkoholfreie Variante als auch das Piccolo-Format tragen dazu bei, neue Anlässe zu erschließen, bei denen Genuss im Mittelpunkt steht – vom Aperitivo zuhause bis zu spontanen Momenten unterwegs“, erklärt Philipp Gattermayer, Geschäftsführer von Henkell Freixenet Austria.

Auch aktuelle Marktdaten unterstreichen den Trend: Laut einem österreichischen Markttest geben bereits 14 Prozent der Bevölkerung an, Ready-to-Drink-Getränke konsumieren zu wollen. Bei den 16- bis 29-Jährigen liegt der Wert sogar bei 32 Prozent. Besonders alkoholfreie Angebote gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung und entwickeln sich von einer Nische zu einem fixen Bestandteil im Aperitivo-Segment.

Mionetto wurde 1887 im italienischen Valdobbiadene gegründet und zählt heute zu den bekanntesten Prosecco-Marken Italiens. Neben klassischen Spumanti setzt das Unternehmen verstärkt auf moderne Cocktail- und Aperitivo-Konzepte für neue Genussmomente.