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Abschiebung
© APA/dpa/Michael Kappeler (Symbolbild)

Mehrfach vorbestraft

Am Ostermontag: Nächster Afghane abgeschoben

07.04.26, 10:44
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Am Montagabend wurde erneut ein straffällig gewordener afghanischer Staatsbürger in sein Heimatland abgeschoben. 

Ein 33-jähriger Afghane - er ist bereits mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung - wurde am Ostermontag über Istanbul nach Kabul abgeschoben. Insgesamt wurde er viermal verurteilt und saß bereits viereinhalb Jahre im Gefängnis ab. 

Im September 2025 wurde der Mann von einer Delegation der afghanischen Taliban-Administration in Wien identifiziert. Dadurch waren die Voraussetzungen für die Außerlandesbringung gegeben. 

2025 mussten insgesamt 14.000 Personen Österreich verlassen. Wie das Innenministerium betont, gab es im Jänner und Februar dieses Jahres bereits mehr Abschiebungen als Asylanträge. Diese Entwicklung gilt es nachhaltig abzusichern“, so Innenminister Gerhard Karner.

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