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Bayern Mainz
© Getty

Dank Kane & Musiala

Wahnsinn in Mainz: Bayern-Sieg dank Gala in 2. Halbzeit

Von
25.04.26, 17:28
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Dem FC Bayern reichen 45 Minuten gegen den FSV Mainz 05, um sich für den Champions-League-Kracher gegen Paris warmzuschießen. Nach 0:3-Rückstand zur Pause drehen die Münchner in der 2. Halbzeit auf und gewinnen am Ende 4:3. 

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

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