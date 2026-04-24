„Schlechtestes Trikot aller Zeiten“ Real-Fans wüten

Neues Heimdress sorgt für Spott – Kritik nach titelloser Saison

Bei Real Madrid ist die Stimmung angespannt – und das nicht nur wegen der sportlichen Lage. Nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München und einer Saison ohne großen Titel sorgt nun auch das neue Heimtrikot für Ärger unter den Fans.

Neues Design löst heftige Reaktionen aus

Im Netz kursieren erste Bilder des angeblichen Heimtrikots für die Saison 2026/27. Optisch bleibt das Dress zwar klassisch weiß, doch die Details sorgen für Diskussionen: Die adidas-Streifen sollen in Rot gehalten sein, dazu kommen dunkle, leicht grünliche Elemente an Kragen und Ärmeln.

Für viele Anhänger geht diese Kombination gar nicht. In sozialen Medien überschlagen sich die Reaktionen. Einige sprechen vom „schlechtesten Trikot der Vereinsgeschichte“, andere vergleichen das Design mit jenem von Benfica oder sogar mit der mexikanischen Nationalmannschaft.

Kritik trifft auf ohnehin gereizte Stimmung

Die heftigen Reaktionen kommen nicht von ungefähr. Nach dem enttäuschenden Saisonverlauf sitzt der Frust tief. Das Aus in der Königsklasse und das Verpassen großer Titel haben die Erwartungen der Fans klar verfehlt. Das umstrittene Trikot wirkt für viele wie ein zusätzlicher Auslöser für den Unmut.

Offizielle Präsentation steht noch aus

Noch ist das Trikot nicht offiziell vorgestellt. Der Release wird für Mai erwartet, wenn die Saison in ihre finale Phase geht. Am 24. Mai bestreiten die Madrilenen ihr letztes Ligaspiel gegen Athletic Bilbao – gut möglich, dass das neue Dress rund um diesen Termin präsentiert wird.

Bis dahin dürfte die Diskussion weitergehen. Klar ist schon jetzt: Selten hat ein Trikotentwurf in Madrid für so viel Aufregung gesorgt.