Markus Suttner wird Trainer bei der Austria

2022 beendete Markus Suttner seine Profi-Karriere, kürzlich nahm er sogar Abstand vom Fußball-Business. Nun kehrt die Legende zur Austria zurück.

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Nach fünf Jahren im Ausland (Ingolstadt, Brighton und Düsseldorf) kehrte Markus Suttner 2020 zu seiner Austria zurück. Zwei weitere Jahre spielte er in Wien-Favoriten, ehe er seine Profi-Schuhe an den Nagel hängte.

Mit 318 Spielen, einem Meistertitel und einem Cupsieg im Gepäck, wohlgemerkt. Anfangs war Suttner im B2B-Bereich tätig, nahm dann aber Abstand vom Fußball.

Markus Suttner als Individualtrainer

Nun ist der mittlerweile 39-Jährige aber wieder zurück und heuert bei den Veilchen als Trainer an.

Künftig wird der ehemalige Linksverteidiger nämlich als Individualtrainer in der Austria Akademie für die bestmögliche Zukunft der jungen Talente sorgen.

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"Es freut mich, dass wir mit Markus Suttner eine Austria-Legende als Individualtrainer gewinnen konnten. Das Thema Individualisierung und das Arbeiten in Positionsgruppen soll im Rahmen der Spielerentwicklung noch stärker in den Fokus rücken. Hier wird Sutti einen wertvollen Beitrag leisten", so Akademieleiter Manuel Takacs.