Portugal-Knall um Cristiano Ronaldo (41)

Die Fußballwelt muss sich möglicherweise schneller als gedacht von einem der größten Nationalspieler aller Zeiten verabschieden.

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Nach dem enttäuschenden WM-Aus Portugals gegen den späteren Weltmeister Spanien wird erneut über die Zukunft von Cristiano Ronaldo spekuliert. Der 41-Jährige könnte sein letztes Spiel im Trikot der Nationalmannschaft bereits in diesem Herbst bestreiten.

Nach Informationen des jordanischen Journalisten Mohammed Awaad soll Ronaldo planen, seine internationale Karriere nach dem Nations-League-Duell gegen Wales am 24. September zu beenden. Eine offizielle Bestätigung des Superstars oder des portugiesischen Verbandes gibt es bislang allerdings nicht.

© EPA

Der mögliche Abschied hätte eine besondere Symbolik: Die Partie gegen Wales soll im Estádio José Alvalade in Lissabon stattfinden – jenem Stadion, das mit Ronaldos Anfängen bei Sporting verbunden ist und den Beginn seiner außergewöhnlichen Karriere markiert.

Noch vor wenigen Wochen war erwartet worden, dass der Kapitän Portugals zumindest bis zur Europameisterschaft 2028 oder sogar bis zur Heim-WM 2030 weitermachen könnte. Ronaldo selbst hatte zuletzt immer wieder betont, dass er weiterhin Freude am Fußball habe und seinen Körper genau beobachte.

Mit 233 Länderspielen und 146 Toren ist Ronaldo Portugals Rekordspieler und Rekordtorschütze. Er führte sein Land 2016 zum ersten EM-Titel der Geschichte und gewann zudem zweimal die Nations League.

Karriere geht weiter

Während ein Abschied aus der Nationalmannschaft näher rücken könnte, ist seine Klubkarriere noch nicht beendet. Sein Vertrag beim saudischen Spitzenklub Al-Nassr läuft noch bis Sommer 2027. Dort soll Ronaldo weiterhin eine zentrale Rolle spielen – trotz finanzieller Probleme des Vereins und Berichten über hohe Verbindlichkeiten.

Ob das Spiel gegen Wales tatsächlich zum letzten Auftritt des Ausnahmestürmers für Portugal wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Das Ende einer außergewöhnlichen Länderspielkarriere rückt immer näher.