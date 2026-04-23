Manner-Gewinn 2025 deutlich gesunken

Ergebnis vor Steuern ging von rund 19 Mio. auf 9 Mio. Euro zurück.

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner hat im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Trotz eines gestiegenen Umsatzes um 5,5 Prozent auf rund 304 Mio. Euro halbierte sich das Ergebnis vor Steuern gegenüber 2024 von knapp 19 Mio. auf rund 9 Mio. Euro, geht aus dem aktuellen Jahresfinanzbericht hervor. Gründe dafür seien um ein Viertel gestiegene Rohstoffkosten sowie eine außerplanmäßige Abschreibung in einer Haselnussfarm in Aserbaidschan (4,8 Mio. Euro).

Anhaltender Druck auf Margen und Ergebnisse werde wegen der geopolitisch schwierigen Lage auch für 2026 erwartet, so das Unternehmen. Verwiesen wurde gleichermaßen auf eine stabile Eigenkapitalquote sowie eine weitere Verringerung des Nettoverschuldungsgrads im abgelaufenen Geschäftsjahr.