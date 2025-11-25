Alles zu oe24VIP
© Noll

Pension

Manner-COO Gratzer verlässt Süßwarenhersteller frühzeitig

25.11.25, 10:17 | Aktualisiert: 25.11.25, 11:44
Der Manner-Vorstand soll künftig nurmehr dreiköpfig sein. Vorstand Andres wird mit Jahresmitte 2026 in Pension gehen

Beim Wiener Süßwarenhersteller Manner wird Vorstand und Chief Operations Officer (COO) Thomas Gratzer sein Mandat mit Jahresende frühzeitig ablegen. Dies geschehe auf "eigenen Wunsch", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Sein Vorstandskollege Hans Peter Andres wird dann mit Ende Juni 2026 wie geplant in Pension gehen. Nachbesetzt wird nicht, der Vorstand werde auf drei Personen reduziert. Gratzers Mandat wäre regulär bis Frühjahr 2028 gelaufen.

Mannerschnitte
© APA/ Pfarrhofer

Manner Vorstand
© Noll

CEO Messner übernimmt Agenden

Die Agenden von Gratzer (Operations) und Andres (Procurement) werden künftig von Vorstandschef (CEO) Dieter Messner betreut. Ihm werden künftig weiterhin Sabine Brandl (Sales und Marketing) und Scipio Oudkerk (Finanzchef) zur Seite stehen. Andres wird die operativen Agenden zudem bereits drei Monate vor seinem Pensionsantritt abgeben.

