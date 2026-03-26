Diese besonderen Osterhasen ziehen jetzt in Schönbrunn ein

Der Tiergarten Schönbrunn läutet die Osterzeit ein. Besucher dürfen sich auf eine neue Kaninchenrasse am Tirolerhof und ein kreatives Programm für Kinder freuen.

Wien. Wer zu Ostern einen echten Verwandten des Osterhasen sehen will, findet am Tirolerhof in Schönbrunn eine neue Attraktion. Dort sind die "Blauen Wiener" eingezogen. Passend dazu öffnet in der ORANG.erie die Osterwerkstatt ihre Türen. Diese findet von Montag bis Donnerstag statt. Am Montag und Dienstag können Familien jeweils von 9:00 bis 16:45 Uhr basteln, während die Werkstatt am Mittwoch und Donnerstag von 9:00 bis 17:45 Uhr geöffnet ist.

Die Rasse Blaue Wiener hat eine besondere Verbindung zur Bundeshauptstadt. Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck erklärt dazu: "Der Name der Rasse, der Blaue Wiener, bezieht sich auf das dunkelblaue Fell dieser Hauskaninchenrasse, die ursprünglich aus Wien stammt. Aufgrund ihres zutraulichen und neugierigen Charakters werden Blaue Wiener heute gerne als Heimtiere gehalten." Neben den Kaninchen gibt es am Tirolerhof auch junge Tauernschecken Ziegen sowie Küken der bedrohten Sulmtaler Hühner zu sehen, die man beim Schlüpfen beobachten kann.

© Daniel Zupanc

In der sogenannten Osterwerkstatt wird es bunt. Unter Anleitung ehrenamtlicher Helfer bemalen und bekleben Kinder Osterkarten oder gestalten tierischen Schmuck für den Osterstrauch. Ein besonderes Highlight der heurigen Werkstatt sind "kleine Küken am Stiel". Während das Programm kostenlos ist, muss für den Zugang zum Tiergarten ein regulärer Eintritt bezahlt werden.

Jahreskarten als Ostergeschenk

Für alle, die noch ein passendes Geschenk suchen, bietet der Tiergarten Gutscheine für Jahreskarten an. Diese sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene direkt an den Kassen oder online über die Website des Zoos verfügbar. Damit lässt sich die Vorfreude auf den Osterbesuch direkt in ein ganzjähriges Erlebnis verwandeln.