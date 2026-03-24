Startschuss für Oster- & Frühlingsmarkt vorm Schloss Schönbrunn

Am Mittwoch öffnet der Oster- & Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn seine Tore, die große Eröffnungsfeier findet ab 15:30 Uhr vor dem Schlosscafé im Ehrenhof statt. Ein Fest für die ganze Familie!

Am 25. März öffnet der Oster- & Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn um 10 Uhr offiziell seine Tore. Der große Auftakt folgt am Nachmittag: Ab 15:30 Uhr steigt vor dem Schlosscafé im Ehrenhof die Eröffnungsfeier mit Live-Musik und prominenten Gästen. Um den feierlichen Start abzurunden, wird Dompfarrer Toni Faber noch einige Worte über die Bedeutung von Ostern mit dem Publikum teilen und den Markt segnen.

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Neben Gesprächen mit Organisatoren und Partnern wird auch eine besondere Charity-Aktion präsentiert: Neun kunstvoll gestaltete Riesen-Ostereier (je 75 Zentimeter groß) werden zugunsten von "Licht ins Dunkel" versteigert.

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Die Betreiber überraschen alle Besucher und Interessenten übrigens mit einem Novum: Nach den Osterfeierlichkeiten läuft der Markt heuer einfach weiter - und verwandelt sich nahtlos in einen Frühlingsmarkt bis 19. April.

Mehr als 80 Stände und neue Attraktionen

Apropos Ehrenhof. Dieser verwandelt sich in diesem Jahr erneut in eine weitläufige Frühlingswelt mit über 80 Ständen. Von regionalen Schmankerln bis zu traditionellem Kunsthandwerk ist alles dabei. Gleich beim Eingang begrüßt ein zwölf Meter hohes Osterportal die Besucher, im Zentrum sorgt ein drei Tonnen schweres Blumen-Osterei für Staunen.

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Beinahe der gesamte Ehrenhof ist mit entzückenden Osterdekorationen und Blumenschmuck versehen. Sowohl für die Blumendekorationen als auch für das Blumen-Osterei zeichnet auch in diesem Jahr das Gärtnereiunternehmen "Starkl" verantwortlich.

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Für Familien gibt es ein breites Gratis-Angebot von Rätselrallye bis Strohlabyrinth, dazu kommen Klassiker wie Karussell, Minigolf und Riesenrad.

Goldige Premiere sorgt für süße Momente

Darüber bietet heuer erstmals auch das "Lindt Golden Easter” Areal goldige Momente für die ganze Familie. Hier lädt eine stimmungsvolle Kulisse mit liebevoll gestalteten Fotospots und funkelnden Details zum Verweilen ein, feine Genussmomente mit köstlicher Schokolade und spannenden Schokoladenworkshops mit den Lindt Maîtres Chocolatiers machen jeden Besuch zu etwas ganz Besonderem.

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Der Oster- & Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn ist vom 25. März bis 19. April 2026 der ideale Ort, um sich den Frühlingsgefühlen hinzugeben und den Moment zu genießen - ob durch das abwechslungsreiche Programm, beim Entdecken des vielfältigen Sortiments oder beim Entspannen in der Sonne.