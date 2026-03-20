Palmenhaus Schönbrunn: VIP-Eröffnung der SPAR-Exotenausstellung

Wien hat eine neue Tropenoase – zumindest für neun Tage. Im Palmenhaus Schönbrunn zeigen die Lehrlinge der SPAR-Akademie und der Österreichischen Bundesgärten eindrucksvoll, dass exotische Früchte und heimisches Know-how eine unschlagbare Kombination sind.

Wer dieser Tage das Palmenhaus Schönbrunn betritt, vergisst schnell das Wiener Märzwetter. Zwischen riesigen Farnen und exotischen Blüten hat sich ein „urbaner Dschungel“ aufgetischt, der alle Sinne anspricht. In einer Kooperation präsentieren die Nachwuchstalente der SPAR-Akademie Wien und der Österreichischen Bundesgärten eine Sonderausstellung, die weit über eine bloße Pflanzenschau hinausgeht.

Kulinarik trifft Botanik

Das Ambiente im Palmenhaus ist schlichtweg beeindruckend. Überall gab es für die Besucher kulinarische Schätze zu entdecken: Von Kostproben seltener Tropenfrüchte bis hin zu fachkundigen Erklärungen, wie diese Exoten mittlerweile sogar auf österreichischem Boden gedeihen. Die Lehrlinge fungieren dabei nicht nur als Gastgeber, sondern als echte Experten. Während die angehenden Gärtner Einblicke in die Aufzucht geben, glänzen die SPAR-Lehrlinge mit ihrem Wissen über Warenkunde und die perfekte Zubereitung.

SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch mit Lehrlingen, Norbert Totschnig und SPAR-GF Alois Huber. © oe24

Prominentes Stelldichein im Grünen

Zur offiziellen Eröffnung durch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch und SPAR-Geschäftsführer Alois Huber gesellten sich weitere bekannte Gesichter, die sich vom Flair begeistern ließen. So wurden unter anderem Schönbrunn-Chef Klaus Panholzer und Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will gesichtet, wie sie sich im dichten Grün über die Zukunft des Handels und die Bedeutung einer fundierten Ausbildung austauschten.

SPAR-Akademie-Wien-Direktor Robert Renz, Hannes Glavanovits und Bundesgärten-Direktor Gerd Koch. © oe24

Mehr als nur Theorie

„Die Kooperation steht unter dem Motto: gemeinsam lernen – miteinander lernen – voneinander lernen“, betont SPAR-Geschäftsführer Alois Huber. Das Ziel ist klar: Verständnis schaffen. Die Lehrlinge aus dem Handel lernen, wie viel Arbeit in der Produktion steckt, während die Produzenten von morgen erfahren, worauf es den Konsumenten im Supermarkt wirklich ankommt: "Sie sind unsere Zukunft", betonte auch Reisch.

SPAR-GF Alois Huber verbreitete gute Stimmung im Palmenhaus. © oe24

Robert Renz, Direktor der SPAR-Akademie Wien, und Gerd Koch, Direktor der Bundesgärten, sind sich einig: Diese Form der praxisnahen Ausbildung ist das Fundament für eine kompetente Kundenberatung auf höchstem Niveau.

Besucher-Infos: Die Sonderausstellung ist noch von 21. bis 29. März 2026 im Palmenhaus Schönbrunn zu erleben. Ein Muss für alle, die tropisches Flair genießen und gleichzeitig etwas über die Lebensmittel der Zukunft lernen wollen.