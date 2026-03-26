Feuerwehrhaus in Waidhofen zu verkaufen

Das alte Feuerwehrhaus in Wirts (Waidhofen an der Ybbs) kommt unter den Hammer!

Weil ein Neubau her muss – aus Platzmangel! – wird das 443-Quadratmeter-Objekt jetzt per öffentlichem Bietverfahren verscherbelt. Mindestgebot: satte 250.000 Euro!

Interessenten haben bis 24. April Zeit, ihr Angebot einzureichen. Aber Achtung: Nicht nur der Preis zählt – auch ein Nutzungskonzept ist Pflicht! Die künftige Verwendung muss zur Wohngegend passen.

Ein Gremium aus je vier Feuerwehr- und Gemeinde-Vertretern sichtet alle Angebote und legt dem Gemeinderat einen Vorschlag vor. Die finale Entscheidung fällt Anfang Juni – genau dann, wenn das neue Feuerwehrhaus bezugsfertig sein soll.