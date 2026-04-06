Weinviertel soll Kurzurlaubern schmackhaft gemacht werden

Im Weinviertel will man aus Tagesausflüglern künftig Urlaubsgäste machen.

In den letzten Jahren hat sich das Weinviertel als beliebtes Ziel von Tagesausflügen mehr und mehr einen Namen gemacht. Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst berichtet, will die Tourismusregion nun die Kurzurlauber mit maßgeschneiderten Angeboten dazu bringen, hier auch zu übernachten. Neben der Errichtung hochwertiger Unterkünfte mit Weinbezug und der Inszenierung der Weinviertler Kellergassen sind dabei die Etablierung von Leitprodukten und weintouristischen Erlebnissen das Ziel.

Diese Maßnahmen sollen die Nächtigungszahlen im Weinviertel erhöhen und die Wertschöpfung innerhalb der Region steigern. Erreichen will man das vor allem mit Hilfe jenes Produktes, dem das Landesviertel seinen Namen verdankt - dem Wein. Denn in vielen Gemeinden, in denen Weinverkostungen stattfinden, gibt es genug Möglichkeiten, auch zu übernachten. So kann man im April und Mai mit Winzern durch die Weinberge "in die Grean" gehen, wozu es mehrtägige Urlaubsangebote gibt.

Den eigentlichen Auftakt zum Verkostungsreigen im Frühjahr macht die "Weintour Weinviertel". Dazu haben sich 250 Weinviertler Weingüter zusammengeschlossen. Am 11. und 12. April öffnen sie ihre Kellertüren und laden zum Probieren ihrer edlen Tropfen ein. Schon am Vorabend, am Freitag, dem 10. April, finden in Mailberg, Obermarkersdorf, Poysdorf, Pulkau und Wolkersdorf besondere Eröffnungsfeste statt. Dabei erwarten die Gäste neben kulinarischen Köstlichkeiten auch kulturelle Präsentationen.