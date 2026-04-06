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Stuhleck Skifahren
© stuhleck.at

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Letzte Schwünge zum Saisonende am Stuhleck

06.04.26, 15:15
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Die Tage auf der Piste sind vorerst gezählt, bis der nächste Winter wieder Tausende Wiener hinauf auf den Berg zieht. 

Am Stuhleck neigt sich die Wintersaison am Ostersonntag dem Ende zu. Zum letzten Mal lockte das größte Skigebiet Ostösterreichs Besucher mit viel Sonnenschein und weichen Firnhängen. Etliche nutzten die letzten Betriebstage noch für einen entspannten Ausklang am Berg. 

Auch in dieser Saison konnte mit 25 Kilometern Piste, vier Komfortsesselbahnen und modernen Attraktionen wie Snowparks und SpeedCheck voll gepunktet werden. Trotz wechselhafter Schneelage in den vergangenen Monaten zieht man am Stuhleck eine positive Bilanz. Vor allem die vergangenen Wochen sorgten mit guten Bedingungen und viel Betrieb für ein starkes Finish.

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