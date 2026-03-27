Pest-Alarm: 40 Tauben getötet

Die hochansteckende Viruserkrankung betrifft vor allem Tauben. Aber auch Haus- und Nutzgeflügel.

Am Donnerstag ist ein Fall von New Castle Disease (NCD), auch Atypische Geflügelpest genannt, bekannt geworden. Die meldepflichtige hochansteckende Viruserkrankung betrifft vor allem Tauben, aber auch Haus- und Nutzgeflügel.

40 Vögel wurden getötet

Im Bezirk Vöcklabruck ist eine private Taubenhaltung infiziert, 40 Vögel seien getötet worden. Zuletzt war NCD im Hausgeflügel in Österreich 1997 aufgetreten. Bei Wildtauben sowie bei Haus- und Hobbytauben wurde das Virus jedoch immer wieder nachgewiesen. 2025 kam es bei Wildvögeln in der Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich und in Wien zu vermehrten Ausbrüchen.

Eine Übertragung auf den Menschen sei eher auszuschließen, eine Infektion könne aber zur Bindehautentzündung führen. Um das Hausgeflügel zu schützen, rät das Land OÖ daher zur Impfung der Tiere. Im Gegensatz zur Vogelgrippe bestehe diese Möglichkeit bei NCD.