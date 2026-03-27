Wels wird nun zur Mega-Gartenoase

Frühlingsgefühle trotz Kälte: In Wels blüht es am Wochenende unter Dach. Und das so neu wie noch nie.

Der Frühling macht Pause, doch in Wels wird trotzdem gegartelt: Die Messe „Blühendes Österreich“ startet am Wochenende und das in völlig neuem Look. Wegen des unbeständigen Wetters kommt der Termin gerade recht, denn diesmal findet alles wetterfest in modernen Hallen statt.

Denn die alten Messehallen, in denen die Veranstaltung zwei Jahrzehnte lang beheimatet war, sind Geschichte. Sie wurden abgerissen, an ihrer Stelle entsteht ein großer Park für die Landesgartenschau 2027. Die Messe selbst ist nun in die Hallen 20 und 21 übersiedelt. Größer, moderner und mit deutlich mehr Platz für Aussteller und Besucher.

© Messe Wels/KK

Top-Angebot für alle Gartenfans

Mit dabei ist alles, was Gartenfans begeistert: Von stilvollen Schaugärten über Natur-Oasen bis hin zu Grillplätzen und Schwimmteichen. Auch modernes Design spielt heuer eine große Rolle. Biogärtner Karl Ploberger hat sich bereits vorab umgesehen und zeigt sich beeindruckt: „Beim Garteln wird wenig gespart“, sagt er. Das Motto der Floristik lautet diesmal „florale Bilderreisen“, bei denen kreative Urlaubswelten aus Blumen entstehen.

© Messe Wels/KK

Viele bekannte Gesichter vor Ort

Auch bekannte Gesichter sind vor Ort: Uschi Zezelitsch bringt Irland nach Wels, mit Steinkreis, Kobold und Glücksklee. Blogger Florian Hödlmoser setzt auf kubanische Gartenträume.

Ploberger selbst sorgt mit einem Toskana-Garten für Urlaubsstimmung. Mit duftenden Zitruspflanzen, Kräutern und kunstvoll geschnittenen Koniferen. Sein Fazit: Drinnen wird der Frühling gefeiert, auch wenn draußen das Wetter nicht mitspielt. Geöffnet hat die Messe am Samstag von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr.