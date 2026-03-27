Skelett von legendären Musketier in Kirche gefunden

In einer niederländischen Kirche ist möglicherweise das Skelett des legendären Musketier-Kommandanten D'Artagnan gefunden worden, der Alexandre Dumas zu seinem Roman "Die drei Musketiere" inspirierte.

Bei Reparaturarbeiten im Hauptschiff einer Kirche in der Stadt Maastricht sei ein Skelett entdeckt worden, bei dem es sich um die Gebeine des französischen Adeligen handeln könne, berichtete der Sender L1 Nieuws.

Der echte D'Artagnan, der mit vollständigem Namen Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan hieß, verbrachte sein Leben im Dienste der französischen Krone. Er starb 1673, als er im Auftrag von König Ludwig XIV. mit seinen Musketieren die Stadt Maastricht belagerte und durch einen Schuss getötet wurde. Seine letzte Ruhestätte blieb jedoch bisher ein Rätsel.

Fußboden eingestürzt

Das Skelett wurde nach dem Einsturz des Fußbodens einer modernen Kirche im Februar gefunden, deren Ursprünge in das 13. Jahrhundert zurückreichen. Der Fund wird dem Medienbericht zufolge derzeit in einem archäologischen Institut in Deventer untersucht.

Für die Identität der Gebeine sprechen mehrere Indizien: In der Nähe des Skeletts wurde eine französische Münze gefunden, berichtete Diakon Jos Valke, der bei den ersten Ausgrabungen dabei war. Zudem deute der Fundort des Grabes unter dem früheren Altar auf eine prominente Person hin: "Zu jener Zeit wurden nur Mitglieder des Königshauses oder andere bedeutende Persönlichkeiten unter einem Altar beigesetzt."

Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan aus der französischen Gascogne inspirierte den Schriftsteller Alexandre Dumas im 19. Jahrhundert zu seinem Helden des berühmten Romans "Die drei Musketiere". Aufgrund zahlreicher Verfilmungen ist die Figur bis heute weltweit bekannt.