Marterbauer will sparen - Sudan schuldet uns 5 Milliarden

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat einen neuen Budget-Hammer angesagt: Bis zu zwei Milliarden Euro will er zusätzlich einsparen. Und das, während uns andere Länder Milliarden schulden. So geht es aus einer aktuellen Anfragebeantwortung Marterbauers hervor, die oe24 vorliegt.

Dass man weiter sparen müsse, kündigte der rote Finanzminister jetzt an. Bis zu zwei Milliarden Euro sollen es sein. Wo das Geld herkommt? Konkrete Maßnahmen nannte der oberste Budget-Chef noch nicht.

Die Suche nach dem Geld

Marterbauer stützt sich auch auf den Fiskalrat, der erst vor wenigen Tagen gemeint hat, dass ein bis zwei Milliarden an zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen notwendig sein würden, und legte eine Reihe an möglichen Einsparungen vor - etwa die Abschaffung des Familienbonus, das Aus für klimaschädliche Subventionen oder die gänzliche Rücknahme der Abschaffung der "kalten Progression".

Es geht um Milliarden

Während Marterbauer Österreich auf den nächsten Sparhammer vorbereitet, wird öffentlich, dass andere Länder uns Milliarden schulden.

Österreich fehlt Geld

oe24 liegt Marterbauers Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der FPÖ vor. Daraus geht hervor, dass Österreich Geld fehlt – und zwar viel Geld. Es geht um offene Verbindlichkeiten anderer Staaten gegenüber der Republik, also um Schulden.

Sudan schuldet uns 5 Milliarden

Die Rede ist von exorbitanten Summen. Geld, das der österreichische Staat in vielen Fällen nicht wiedersehen dürfte. Allein der Sudan schuldet Österreich knapp 5 (!) Milliarden Euro. Auch das kommunistische Kuba ist bei uns mit 484 Millionen Euro in der Kreide und Nordkorea schuldet uns mit Stichtag 31. Dezember 2025 auch noch 173 Millionen Euro.