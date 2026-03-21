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Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ)
© APA/GEORG HOCHMUTH

Budget-Hammer

Marterbauer kündigt neues Sparpaket an

21.03.26, 07:12
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Österreich muss zwei Milliarden Euro sparen. Jetzt kommt das nächste Sparpaket.   

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kündigte in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" an, dass bis zu zwei Milliarden zusätzlich einzusparen sein werden. Marterbauer verwies gleichzeitig darauf, dass der Sparbedarf viel geringer sei als im letzten Doppelbudget. "Ich halte das jedenfalls für bewältigbar", so der Minister im Ö1-Interview. Welche Maßnahmen er setzen will, sagte Marterbauer nicht. 

Gleichzeitig machte er klar, dass angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und der Golf-Region einiges an Unsicherheit besteht. Auch nach der Frühjahresprognose der Wirtschaftsforscher im April werde die Unsicherheit groß bleiben. 

Wird Familienbonus gestrichen?

Dass weitere Einsparungen im Doppelbudget 2027 und 2028 kommen werden, ist nicht wirklich überraschend. Der Fiskalrat hatte erst vor wenigen Tagen gemeint, dass ein bis zwei Milliarden an zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen notwendig sein würden, und legte eine Reihe an möglichen Einsparungen vor - etwa die Abschaffung des Familienbonus, das Aus für klimaschädliche Subventionen oder die gänzliche Rücknahme der Abschaffung der "kalten Progression".

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