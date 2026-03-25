Trotz doppeltem Gehalt: Rangnick lehnt ÖFB-Angebot ab

Zuletzt gab sich Sportdirektor Peter Schöttel zuversichtlich bei einer Einigung mit Ralf Rangnick für einen Vertrag über die WM 2026 hinaus. Nun aber ein Rückschlag: Der ÖFB-Teamchef soll ein Angebot, trotz verdoppeltem Gehalt, abgelehnt haben.

Bis zur WM in Nordamerika sitzt der Deutsche fest im Sattel, danach läuft sein Vertrag aber aus. Gerüchte um einen Wechsel zurück in den Klub-Fußball, als Sportdirektor oder gar Sportchef für neue Projekte, gibt es genügend.

Der ÖFB und Rangnick haben sich um eine Entscheidung vor dem Turnier geeinigt, doch während im Hintergrund die Drähte glühen, drang nun der erste Rückschlag nach außen. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, hat der 67-Jährige das erste Angebot ausgeschlagen.

Gehalt verdoppelt sich auf zwei Millionen Euro

Und das, obwohl sich sein Gehalt auf zwei Millionen Euro verdoppeln soll! Dafür zuständig wären demnach auch vier Sponsoren, die eine Million übernehmen. Bekannt sind Raiffeisen, Uniqa und IMMOunited.

Ums Geld soll es Rangnick bei der Ablehnung aber nicht gehen, was die ÖFB-Verantwortlichen schon ordentlich erleichtern dürfte. Woran es dann aber liegt, eventuell die Vertragslänge, ist nicht bekannt.