Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Vorwürfe gegen Ordnungsamt.
© Apa

Anonyme Anzeige

Gefälschter Hitler-Screenshot erschüttert Wels

03.12.25, 13:06
Teilen

Gefälschte rechtsextreme Vorwürfe gegen Welser Ordnungswache lösen Ermittlungen aus. 

Wels. In Wels haben anonyme rechtsextreme Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Ordnungswache für Aufsehen gesorgt. Ein vermeintlicher Handy-Screenshot mit einem Hitlerbild stellte sich nach Prüfung jedoch als Fälschung heraus. Die Stadt brachte den Fall sofort zur Anzeige und betonte, dass der Mitarbeiter glaubhaft jede Verbindung zu extremistischem Gedankengut zurückweist.

Hinweise auf tatsächliches Fehlverhalten fanden sich nicht. Laut Stadt gab es bereits zuvor ähnliche anonyme Attacken ohne Substanz. Man verurteilt den Versuch, Beschäftigte gezielt zu diskreditieren. Die Stadt betont erneut, dass Transparenz und rasche Aufklärung entscheidend sind, um Vertrauen in die Ordnungswache geben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden