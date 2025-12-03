Gefälschter Hitler-Screenshot erschüttert Wels

Gefälschte rechtsextreme Vorwürfe gegen Welser Ordnungswache lösen Ermittlungen aus.

Wels. In Wels haben anonyme rechtsextreme Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Ordnungswache für Aufsehen gesorgt. Ein vermeintlicher Handy-Screenshot mit einem Hitlerbild stellte sich nach Prüfung jedoch als Fälschung heraus. Die Stadt brachte den Fall sofort zur Anzeige und betonte, dass der Mitarbeiter glaubhaft jede Verbindung zu extremistischem Gedankengut zurückweist.

Hinweise auf tatsächliches Fehlverhalten fanden sich nicht. Laut Stadt gab es bereits zuvor ähnliche anonyme Attacken ohne Substanz. Man verurteilt den Versuch, Beschäftigte gezielt zu diskreditieren. Die Stadt betont erneut, dass Transparenz und rasche Aufklärung entscheidend sind, um Vertrauen in die Ordnungswache geben.