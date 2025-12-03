KV-Verhandlungen: Spitäler rufen zu Versammlung

In Oberösterreichs Ordensspitälern steigt vor der nächsten KV-Runde der Druck.

OÖ. Vor der nächsten Verhandlungsrunde im Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft finden Mittwoch Betriebsversammlungen an den Ordensspitälern Linz, Ried und Wels statt. Beschäftigte werden über den aktuellen Stand informiert und übergeben eine von mehr als 5.000 Mitarbeitenden unterzeichnete Absichtserklärung für bessere Arbeitsbedingungen.

Die Gewerkschaft vida fordert eine stufenweise Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden sowie einen fairen Teuerungsausgleich. Einschränkungen im Spitalsbetrieb werden nicht erwartet, da viele Beschäftigte ihre Pausen nutzen. Sollte es binnen 40 Tagen keine Einigung geben, sind Warnstreiks möglich.