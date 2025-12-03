MUGLER macht Helene Fischer zum Alien

In einer Zeit, in der sich Promi-Kooperationen beinahe täglich überschlagen, passiert es selten, dass eine Ankündigung uns wirklich vom sprichwörtlichen Hocker haut. Helene Fischer ist ab sofort die neue Markenbotschafterin für den ikonischen Duft MUGLER ALIEN.

Diese Zusammenarbeit ist eine der unerwartetsten – und gleichzeitig aufregendsten – Beauty-News des Jahres!

Die große Enthüllung: Helene Fischer wird das neue Gesicht von MUGLER ALIEN

Die Nachricht kommt völlig unerwartet – und genau deshalb sorgt sie für so viel Gesprächsstoff. Denn die Kombination aus Helene Fischers unverwechselbarer Bühnenpräsenz und der geheimnisvollen, kraftvollen DNA von ALIEN ist so überraschend wie faszinierend. Mit diesem Coup reiht sich die deutsche Schlager-Queen nun in die Riege internationaler Stars ein – darunter auch Hunter Schafer –, die bereits als Testimonials für die Marke glänzen.

© Getty

Die vielfach ausgezeichnete Sängerin und Vollblut-Performerin übernimmt bereits die Hauptrolle in der ALIEN-Weihnachtskampagne 2025. Ihre außergewöhnliche Stärke, ihre unvergleichliche Strahlkraft und ihre Fähigkeit, ein Millionenpublikum zu fesseln, machen sie zur perfekten Botschafterin des Duftklassikers für den gesamten DACH-Raum.

Schon heute Abend wird Helene die Kooperation offiziell auf ihrem Instagram-Profil verkünden. In ihrem ersten Statement wirkt sie begeistert: „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Mugler. Dieser Duft verkörpert für mich Stärke, Individualität und eine besondere weibliche Energie. Gemeinsam mit Mugler Fragrances möchte ich Frauen inspirieren, ihre einzigartige Strahlkraft zu entdecken und zu feiern.“

Mit dieser Partnerschaft setzt MUGLER ein starkes Zeichen: ALIEN bleibt nicht nur ein Duft mit Kultstatus – er wird zur Bühne für Frauen, die für Selbstbewusstsein, Präsenz und Authentizität stehen.