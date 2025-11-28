ÖWC-Methode: Ein Monat getestet - das hat es mit meinen Haaren gemacht

Ich habe einen Monat lang die ÖWC-Methode getestet: Oil-Wash-Conditioner vor dem Haarewaschen. Wie sich meine Haare verändert haben und ob sich die Methode lohnt, lesen Sie hier.

So, meine Haare sind extrem kraus. Social Media nennt es gerne „Hagrid Hair“ und glauben Sie mir, ich kann das bestätigen. Kaum etwas bändigt meine widerspenstigen Längen: Frizz, trockene Spitzen, fehlender Glanz - alles dabei. Ich habe alles getestet.

Haarmasken hier, Haar-Seren und Conditioner da und nichts hat wirklich funktioniert, bis ich über die ÖWC-Methode (Oil Wash Conditioner) gestolpert bin. Kurz gesagt: Haare einölen vor dem Waschen, damit die Längen nicht austrocknen. Klingt einfach, oder? Dachte mir "Hilft's nix, schad's nix" - also bin ich los um mir ein Haaröl zu kaufen.

ÖWC-Methode: So habe ich es gemacht

© Getty Images

Jedes Mal vor der Dusche habe ich großzügig Haaröl auf die Längen gegeben. Mein Mittel der Wahl: Pantene Pro-V Keratin Protect Oil - nicht zu teuer, tut seinen Job.

Dann ganz normal Haare gewaschen: Shampoo nur auf die Kopfhaut, Längen danach mit Conditioner.

Ausspülen, fertig.

Achtung!

Die ÖWC-Methode ist nicht für jeden Haartyp geeignet. Schwere Öle können feine Haare oder glatte Längen platt machen. Ich habe leichte Locken/Wellen, die bei Luftfeuchtigkeit gerne nach oben explodieren.

Das hat es mit meinen Haaren gemacht

Am Anfang sah ich kaum einen Unterschied, die ersten Anwendungen waren also eher „hm, okay“. Naja, vielleicht braucht es einfach länger bis es funktioniert. Und man muss auch sagen, dass man mit dem Haaröl nicht sparen sollte. Es darf ruhig mehr sein und die Haarlaängen ölig aussehen.

© Getty Images

Nach fünf Wochen:

Aber Jetzt ist der Unterschied wirklich enorm.

Weniger Frizz

Mehr Glanz

Kaum Haarbruch mehr

Meine Haare fühlen sich geschützt an, die Längen robust. Ich kombiniere es sogar mit Overnight Curls, um den Schwung zu behalten, das klappt überraschend gut, trotz des schweren Öls. Der Glanz ist ein Wahnsinn.

Dann sollten Sie es selbst ausprobieren:

Wenn Sie zwischen Locken und Wellen schwanken, Probleme mit Frizz, Haarbruch oder fehlendem Glanz haben, lohnt sich die ÖWC-Methode definitiv. Am Anfang braucht es ein bisschen Disziplin, weil man das Öl nicht vergessen darf, aber der Effekt ist spürbar.

Für mich ist klar: Meine Haare werden jetzt nur noch so gewaschen. Mal schauen, ob sie mit der Zeit auch wieder länger werden.