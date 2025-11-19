Steht Ihnen ein Bob? Eine einfache Experten-Formel gibt die Antwort

Ein Bob klingt verlockend, aber steht er Ihnen wirklich? Bevor Sie mutig zur Schere greifen oder beim Friseur das Go geben, gibt es eine einfache Experten-Regel, die Klarheit bringt.

Kurz vor Weihnachten steht für viele nicht nur Geschenke-Shopping auf dem Programm, sondern auch ein neuer Haarschnitt schleicht sich plötzlich auf die To-do-Liste. Und wenn eine Veränderung her muss, denken viele direkt an den Klassiker unter den Kurzhaarschnitten: den Bob. Stylish, modern, aber eben auch ein kleiner Nervenkitzel. Denn was, wenn der Bob einem nicht steht? So schnell wächst der schließlich nicht wieder raus.

Doch keine Sorge: Haarexpert:innen haben eine simple Methode entwickelt, mit der Sie herausfinden können, ob ein Bob zu Ihren Gesichtszügen passt und das ganz ohne Friseurtermin. Nur mit einem Lineal und einem Stift. Und nein, Sie müssen dafür nicht rechnen wie in der Volksschule. Die magische Antwort lautet: die 2.25-inch-Regel.

Was steckt hinter der 2.25-inch-Regel?

Diese Regel stammt aus der Welt der Hairstylist:innen von John Frieda und soll helfen einzuschätzen, ob kürzeres Haar (insbesondere ein Bob) die eigenen Gesichtszüge harmonisch unterstützt. 2.25 Inches, das sind etwa 5,7 Zentimeter. Und genau diese Distanz entscheidet.

So funktioniert der Selbsttest

Sie brauchen:

ein Stift

ein Lineal

Step-by-Step:

Stift unters Kinn: Halten Sie ihn waagrecht direkt unter Ihrer Kinnspitze. Lineal anlegen: Stellen Sie es senkrecht am Ohrläppchen an, sodass es den Stift berührt. Abstand messen: Messen Sie den Abstand vom Ohrläppchen bis zur Stiftkante.

Jetzt kommt die Auflösung:

Unter 5,7 cm: Glückwunsch! Die Expert:innen sagen: Ein Bob steht Ihnen wahrscheinlich hervorragend. Ab zum Friseur, denn die kurze Haarpracht ruft!

Glückwunsch! Die Expert:innen sagen: Ein Bob steht Ihnen wahrscheinlich hervorragend. Ab zum Friseur, denn die kurze Haarpracht ruft! Über 5,7 cm: Dann empfehlen die Profis eher längere Styles. Nicht traurig sein, nicht jeder Look muss kurz sein. Außerdem: Lange Haare bieten unendlich viele Stylingmöglichkeiten.

Bevor Sie sich also in den Friseurstuhl setzen und „Alles ab!“ rufen: Kurz Lineal und Stift schnappen. Dieser kleine Test kann Ihnen viel Grübeln (und vielleicht auch ein paar Tränchen) ersparen.