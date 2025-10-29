Die besten Beauty-Adventkalender 2025: Luxus, Pflege & Make-up

Bald ist sie wieder da – die schönste Zeit des Jahres! Beauty-Fans sollten sich die heißesten Adventskalender 2025 auf keinen Fall entgehen lassen. Gefüllt mit Skincare-Highlights, Make-up und festlichen Überraschungen, verwandeln sie den Weihnachts-Countdown in eine Serie täglicher Verwöhnmomente.

Die Tage werden kürzer, die Lichter in den Städten funkeln – und plötzlich ist er wieder da: der Zauber der Vorweihnachtszeit. In der Beauty-Welt bedeutet das vor allem eins: Adventkalender, die weit mehr sind als simple Türchen-Countdowns. Sie sind Statement-Pieces, kleine Luxusmomente und tägliche Verwöhnrituale in einem. 2025 glänzt die Saison mit exklusiven Kalendern, die Make-up-Träume, Hautpflegehighlights und festliche Duftwelten perfekt inszenieren.

Ob elegante Design-Objekte, nachhaltige Wellness-Überraschungen oder limitierte Editionen von Kultmarken – diese Kalender verwandeln jeden Dezembertag in einen kleinen Moment purer Freude. Für alle, die Selfcare lieben und sich selbst oder andere stilvoll verwöhnen möchten, beginnt hier die glamouröse Adventzeit.

1. Rituals Adventskalender: Magische Momente für Körper, Geist und Seele

Rituals setzt 2025 auf eine moderne Hommage an die Magie des Dezembers. Die Kollektion umfasst gleich zwei Adventkalender, die Design, Funktion und hochwertige Produkte perfekt kombinieren:

Adventkranz

© Rituals

Inspiriert vom klassischen Weihnachtskranz, ist dieser Kalender ein stilvolles Highlight für jeden Raum. Ob an der Wand oder auf dem Sideboard – hinter 24 liebevoll gestalteten Türchen verstecken sich hochwertige Überraschungen, darunter Bestseller und vier exklusive Mini-Duftkerzen für die Adventsonntage. Preis: €89,90

Diorama Adventkalender

© Rituals

Ein wahres Sammlerstück: Das kunstvolle Diorama verwandelt sich Tag für Tag in ein 360°-Weihnachtspanorama. Neben vier Originalgrößen-Produkten enthält er exklusive Highlights aus der Private Collection – ein multisensorisches Erlebnis für alle, die Wert auf Design und außergewöhnliche Unboxing-Momente legen. Preis: €119,90

2. Charlotte Tilbury: Luxus für jeden Tag

© Charlotte Tilbury

Die ikonische Beauty Treasure Chest von Charlotte Tilbury kehrt zurück – dieses Jahr mit zwölf magischen Überraschungen, darunter fünf Produkte in Originalgröße. Preisgekrönte Skincare- und Make-up-Ikonen wie der Beauty Light Wand, Collagen Lip Bath oder die legendäre Magic Cream sorgen täglich für strahlenden Glow. Das sternenverzierte Design mit Juwelengriffen macht die Box nach dem Advent zur stilvollen Aufbewahrung für Schmuck oder Beauty-Produkte. Preis: €215,00.

3. Zalando: 24 Tage voller Beauty & Self-Care

© Zalando

Der Zalando-Adventkalender vereint Kultklassiker, K-Beauty und virale TikTok-Lieblinge in einer liebevoll kuratierten Auswahl. Insgesamt 24 Premium-Produkte im Wert von über €550, darunter 16 in Originalgröße, verstecken sich im diesjährigen Kalender. Preis: €99,95. Zu den Highlights zählen:

Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment – beruhigt gereizte Haut, perfektes Finish.

Color Wow Money Mist – reduziert Haarbruch um 69 % und Frizz um 82 %.

Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream & Cheirosa 59 Mist – für seidig-glatte Haut und verführerischen Duft.

4. Weleda: Nachhaltige Pflege mit festlicher Vorfreude

© Weleda

Der Premium-Adventkalender von Weleda entführt in ein liebevoll gestaltetes Chalet in den Schweizer Bergen. Hinter 24 Türchen warten 11 Originalprodukte, 9 Miniaturen und 4 Samentütchen für ein nachhaltiges Adventserlebnis. Das Design stammt von der Illustratorin Kera Till und verbindet festliche Ästhetik mit exklusiver Pflege. Preis: €79,70

5. MAC: Must-Haves in festlichem Design

© MAC

Der limitierte MAC-Adventkalender begeistert mit 24 Überraschungen in Original- und Reisegröße. Von festlichen Nuancen über innovative Kits bis hin zu Highlights für Lippen, Augen und Gesicht – dieser Kalender bringt jeden Tag neue Freude und ist ein perfektes Geschenk für Make-up-Fans.

6. Catrice: 24 Beauty-Momente bis Weihnachten

© Catrice

„Twinkling Treasures“ verwandelt jeden Dezembertag in einen funkelnden Moment. 24 nummerierte Organza-Säckchen enthalten exklusive Make-up-Favoriten, die in einer stylischen Make-up Bag Platz finden. Perfekt für alle, die Glanz, Farbe und tägliche Beauty-Momente lieben – zum Verschenken oder Selbstbehalten.