Halloween Make-up: Gruselige Looks mit wenig Aufwand

Kostüm vergessen? Kein Problem! Für Halloween braucht es nicht mehr als ein bisschen Make-up, Kreativität und vielleicht ein Streichholz. Ob Skull-Look, Teufelchen oder Morticia Addams – mit diesen einfachen Ideen zaubern Sie im Handumdrehen gruseligen Glamour ins Gesicht.

Mal ehrlich – jedes Jahr dasselbe: Halloween steht vor der Tür und das Kostüm liegt... natürlich nicht bereit. Aber kein Grund zur Panik! Sie müssen sich nicht in teure Kostüme werfen, um Eindruck zu machen. Ein paar Minuten vor dem Spiegel, ein bisschen Kreativität – und schon verwandeln Sie sich mit Make-up in ein echtes Grusel-Highlight.

Hier kommen drei schnelle, effektive und garantiert party-taugliche Halloween-Make-up-Ideen:

1. Skull Look – Totenschick leicht gemacht

Düster, cool und in Kombination mit einem schwarzen Outfit einfach unschlagbar.

Schminken Sie Ihr Gesicht zunächst wie gewohnt – Foundation, Puder, alles wie immer. Wer’s richtig spooky mag, greift zu einer besonders hellen Foundation und fixiert mit hellem Puder.

Dann kommt der Eye­liner ins Spiel: Ziehen Sie feine Striche vom Mundwinkel nach außen, ruhig etwas länger als üblich. Nehmen Sie sich anschließend einen Zahnstocher oder ein Streichholz, um die Linien vorsichtig nachzuziehen – das ergibt diesen typischen „aufgenähten“ Totenkopf-Effekt. Zum Schluss mit einem kleinen Pinsel leicht verblenden, damit das Ganze schön morbide aussieht.

Fertig ist der Look, der garantiert Eindruck hinterlässt – ganz ohne Kunstblut!

2. Teufelchen – für alle, die’s einfach mögen

Keine Lust auf große Schmink-Action? Dann ist das Mini-Teufelchen Ihr Go-to-Look. Mit einer Wimpernzange und etwas rotem flüssigem Lippenstift zaubern Sie sich ganz einfach kleine Hörnchen auf die Stirn. Klingt verrückt, sieht aber super aus! Dazu Lippen schwarz umranden und mit einem dunkelroten, matten Lippenstift ausfüllen – das ergibt diesen „gerade aus der Hölle gestolpert“-Vibe. Kombiniert mit einem roten Oberteil oder einem Glitzer-Accessoire und Sie sind der heißeste Dämon der Nacht.

3. Morticia Addams – düster, elegant, ikonisch

Für alle Gothic-Glam-Fans: Morticia ist immer eine gute Idee. Verwenden Sie eine helle Foundation und viel helles Puder, um diesen makellosen Porzellan-Look zu erreichen. Contouring? Ja bitte – aber mit grauem Lidschatten, um die Wangenknochen schön dramatisch hervorzuheben. Auf die Augenlider kommt weißer Lidschatten, darüber viele Schichten schwarzer Lidschatten für ein intensives Smokey-Eye. Dann die Augen großzügig mit Eyeliner umranden und einen langen, scharfen Lidstrich ziehen. Ein paar Fake Lashes drauf – und voilà, Sie sind die Königin der Dunkelheit.

Manchmal reicht schon ein Eyeliner und etwas Kreativität, um aus einem Alltagslook einen Halloween-Hingucker zu machen. Also: kein Stress, kein neues Kostüm – einfach Schminke schnappen, Musik aufdrehen und loslegen.