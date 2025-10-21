Die schaurig-schönsten Nageldesigns für Halloween 2025

Halloween rückt näher und es wird höchste Zeit, sich auf das gruseligste Fest des Jahres vorzubereiten. Natürlich dürfen dabei die Nägel nicht zu kurz kommen! Keine Sorge, wir haben die heißesten Nageldesigns für Halloween 2025: vom blutigen Klassiker bis hin zum gruseligen Glitter-Look!

Haben Sie schon das perfekte Halloween-Kostüm? Dann dürfen die passenden Nägel auf keinen Fall fehlen! Wir haben die besten Designs zusammengestellt, die Stil mit dem richtigen Grusel-Faktor vereinen. Ob Sie es gerne aufwendig oder doch eher minimalistisch mögen – für jeden Halloween-Fan gibt es das perfekte Nageldesign. Hier kommt die ultimative Nagel-Inspo, die nicht nur für eine wilde Grusel-Nacht sorgt, sondern auch Ihre Nägel zum absoluten Blickfang macht.

Blutige Nägel

Wer’s richtig gruselig mag, der darf sich die „Dripping Blood“-Nägel nicht entgehen lassen. Rote Tropfen, die von den Nägeln runterlaufen, lassen selbst die größten Halloween-Fans das Fürchten lernen. Wer es etwas dezenter mag: Einfach ein paar blutige Tropfen als Akzent auftragen – fertig ist das ultimative Horror-Nail-Design!

Schwarze Nägel

Wenn Sie keine Zeit für aufwendige Designs haben oder es lieber dezent mögen, dann sind schwarze Nägel die perfekte Wahl. Der dunkle Lack fängt die mystische Atmosphäre von Halloween perfekt ein und passt zu jedem Kostüm. Wer etwas mehr Halloween-Flair möchte, kann sich für lange, gekrümmte "Hexen-Nägel" entscheiden.

Aura Nails

Für ein wenig Magie sorgt das trendige Aura Nails-Design. Diese Nägel, die mit schimmernden Farben im Glas-Look lackiert sind, erinnern an die geheimnisvolle Aura einer Kristallkugel. In violetten oder bläulichen Nuancen wirken sie fast wie verzaubert und bringen einen Hauch Mystik in Ihre Halloween-Maniküre.

Gruselige Details

Für echte Halloween-Fans, die ihre Nägel mit kleinen, gruseligen Motiven verzieren wollen, gibt es jede Menge Auswahl. Spinnweben, Kürbisse, Geister oder auch Totenköpfe – mit Nagelstickern oder feinen Details aufgetragen, werden Ihre Nägel zum wahren Hingucker.

Kürbismotive

Kürbisse sind nicht nur für die Deko ein Muss, sondern auch auf den Nägeln ein echtes Highlight! Das leuchtende Orange bringt fröhliche Halloween-Stimmung, während goldene Akzente oder schimmernde Nagellacke für den besonderen Effekt sorgen.

Gespenster-Nägel

In der Nacht der Geister dürfen natürlich auch ein paar schwebende Gespenster auf Ihren Nägeln nicht fehlen. Weiße Geister auf einem schwarzen Nagel oder gruselige, transparente Geisterbilder, die Sie mit feinen Pinseln oder Nagelstickern auftragen, sorgen für einen gespenstischen Look.

Spinnweben

Spinnen und Spinnweben, das gehört einfach zu Halloween! Wenn Sie es richtig gruselig mögen, dann holen Sie sich den Spinnen-Look auf Ihre Nägel. Egal, ob im 3D-Look oder schwarzem Nagellack und einem feinen Pinsel – das Netz aus Spinnweben sieht auf den Nägeln einfach schaurig schön aus.