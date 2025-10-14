Schnell und einfach: Die besten Last-Minute-Halloween-Kostüme

Die gruseligste Nacht des Jahres steht vor der Tür, und Sie haben noch nichts zum Anziehen? Keine Sorge: Wir haben die besten Last-Minute-Halloween-Kostüme, die Sie im Handumdrehen zum Hingucker der Party machen!

Wenn Sie am 31. Oktober noch ohne Kostüm dastehen, haben wir die ultimative Lösung für Sie! Hier finden Sie die angesagtesten Ideen, die Sie in Sekundenschnelle aus Dingen zaubern können, die Sie mit Sicherheit schon zu Hause haben. Und keine Sorge – auch abseits von Teufel, Zombie, Hexe und Co. gibt’s hier kreative Kostüme, die garantiert für Aufsehen sorgen!

Wednesday Addams

Der Hype um die Netflix-Serie „Wednesday“ lässt diese Figur in diesem Jahr zu einem echten Trend werden. Ihr ikonischer Schwarz-Weiß-Look im Gothic-Stil macht Wednesday Addams zum perfekten Last-Minute-Kostüm. Alles, was Sie brauchen, ist ein schlichtes schwarzes Kleid mit weißem Kragen, ein paar chunky Mary-Janes und – ganz wichtig – zwei geflochtene Zöpfe.

Lara Croft

Wer kennt sie nicht, die tapfere Archäologin aus der beliebten „Tomb Raider“-Reihe? Um diesen Look zu kreieren, brauchen Sie lediglich ein enges Tanktop, bequeme Cargo-Shorts, schwarze Combat Boots (eine Dr. Martens-Alternative tut’s auch) und einen geflochtenen Zopf. Als echtes Highlight können Sie auch eine Wasserpistole als „Waffe“ mitnehmen.

Labubu

Man liebt sie oder man hasst sie: Labubus sorgten dieses Jahr für einen der größten Hypes überhaupt. Mit einem kuscheligen Outfit in Ihrer Lieblingsfarbe und wuscheligen Hasenohren verwandeln Sie sich im Nu in das süßeste (und doch gruseligste) Monster der Party! Für extra Spaß sorgt ein Partner-Look: Der kleinere Freund oder die Freundin kann sich einfach an den größeren Partner binden und so zum Labubu-Anhänger werden.

Annabelle

Wenn Sie es richtig gruselig wollen, dann ist Annabelle die perfekte Wahl. Die Horror-Ikone sorgt nicht nur auf der Leinwand für Gänsehaut, sondern eignet sich auch hervorragend als Halloween-Kostüm. Ein weißes Kleid im Vintage-Stil, orangefarbene Haare mit Zöpfen, dazu dunkle Augenringe und ein gespenstischer Blick – fertig ist der Annabelle-Look! Extra gruselig wird’s, wenn Sie eine kleine Puppe als Accessoire mitnehmen.

Glinda und Elphaba

Hexen-Fans aufgepasst! Wenn Sie düsteren Glamour lieben, dann sind Glinda und Elphaba aus „Wicked“ genau das Richtige für Sie! Ein langes schwarzes Kleid, der spitze Hexenhut und ein Besen als Accessoire, schon ist der Look fertig. Besonders cool: Dieses Kostüm eignet sich super als Partner-Kostüm mit Ihrer BFF!

Vampir

Vampire sind und bleiben das Nonplusultra an Halloween! Sie haben noch ein altes Outfit, das sowieso im Schrank verstaubt? Perfekt! Einfach mit rotem Kunstblut (oder Ketchup) bekleckern, ein bisschen weiße Foundation drauf und die Haare wild durcheinanderwerfen – schon sind Sie der Blutsauger der Nacht. Wer’s noch schauriger möchte, kann sich scharfe Schneidezähne zulegen.

Grusel-Barbie

Wer sagt, dass Barbie nur süß und rosa sein darf? Für Halloween bekommt die beliebte Puppe ein gruseliges Upgrade! Ein pinkfarbenes Kleid, Heels, dazu eine kleine Handtasche und Sonnenbrille – und schon sind Sie bereit für die Party. Der Clou? Verleihen Sie dem Look einen „Grusel-Twist“, indem Sie das Make-up leicht verwischen oder das Outfit mit Blutflecken oder anderen makaberen Details „verschönern“.