Labubus-Fieber: Hot, rar und heiß begehrt – was steckt hinter dem Kuschelmonster-Hype?

Labubus-Figuren aus dem Hause Pop Mart sind der neue Sammel-Kult, kaum irgendwo zu kriegen und dennoch überall begehrt. Wir klären, warum das kleine Monster derzeit alle verrückt macht und welche Alternativen Sie jetzt shoppen können.

Sind Sie in den gängigen Social-Media-Kanälen ebenfalls schon über die gehypten Plüschmonster mit den knuffigen, spitzen Öhrchen, den großen Augen, sowie einem schelmischen Grinsen und spitzen Zähnen gestolpert? Willkommen im Labubus-Universum! Ob als Schlüsselanhänger, Plüschtier oder im Blindbox-Format – die schrulligen, frechen Wesen sind DER Trend 2025. Doch während Original-Labubus kaum noch zu haben sind und Sammler stundenlang in Warteschlangen ausharren, sprießen Nachahmungen wie Pilze aus dem Boden.

Was sind Labubus – und warum sind sie so im Trend?

Labubus entstammen der „The Monsters“-Reihe des Illustrators Kasing Lung und genießen Weltstar-Status, seit sie beim chinesischen Designer-Spielzeug-Hersteller Pop Mart als Blindbox-Figur zu haben sind und von bekannten Influencern vermarktet werden. Mit frechem Grinsen, flauschigem Vinyl-Body und einer Prise Nostalgie à la Monchhichi treffen sie den Nerv erwachsener Sammler, die Popkultur mit Liebe zum Detail zelebrieren. Jede Überraschungsbox birgt ein neues Emotions-Design (Love, Hope, Luck & Co.) – echte Raritäten sind stark limitiert und lösen Suchtpotenzial allerhöchster Güte aus.

Doch wo gehobelt wird, fallen Späne: Unter dem Label „Lafufu“ tauchen günstigere Imitate auf, die Optik und Verpackung frech nachahmen, aber bei Qualität und Lizenzrecht in eine Grauzone fallen. Und das Original? Selten, fast schon mythisch. Wer ein echtes Labubus sein Eigen nennt, rückt es selten heraus.

Aktuelles Must-have: Pop Mart Labubu „Big into Energy Series“

Wer das Original endlich in den Händen halten will, kommt an dieser Blindbox* nicht vorbei – sofern Sie Glück (oder gute Connections) haben!

Sie sind auf der Jagd nach dem echten Kultobjekt? Dann ist die Labubu Blindbox Ihr Ticket zu einer bunten Überraschungen! Hinter jeder Box verbirgt sich ein detailverliebtes Vinyl‑Plüsch-Monster, das für pure Emotionen wie Love, Luck oder Hope steht. Mit ein wenig Losglück lässt sich sogar eine streng limitierte Hidden Edition ergattern – der ultimative Schatz für Sammler und Design-Fans. Unboxing sorgt hier garantiert für Gänsehaut-Momente und Gesprächsstoff bei jeder Gelegenheit!

Serie: Big into Energy

Designvarianten: Love, Luck, Hope, Serenity, Loyalty, Happiness (+ Hidden Edition)

Material: Vinyl und Polyester

Verpackung: Blindbox, hochwertig illustriert

Ideal für: Sammeln, Verschenken und Tauschen

Pop Mart Labubu Big into Energy Series – für 59,99 Euro bei Ebay* © Pop Mart

Alternativen zu Labubus: Günstiger und immer verfügbar

Sie möchten einen knuffigen Trend-Buddy, ohne stundenlang nach Restbeständen zu jagen oder Unsummen auszugeben? Kein Problem – von unlizenzierten Lafufu‑Blindboxen bis hin zu bewährten Plüsch-Klassikern ist für jeden Geldbeutel und Geschmack etwas dabei. Entdecken Sie unsere Favoriten, die den Labubus‑Vibe einfangen, aber stets lieferbar und zum kleinen Preis zu haben sind.

1. Lafufu Edition „Monster Big into Energy Blind Box“

Wer den Thrill einer Blindbox sucht, aber den Geldbeutel schonen möchte, greift zur Lafufu-Edition*. Zwar ohne offizielle Pop-Mart-Lizenz, bietet das kleine Polyester Vinyl Monster mit seinen frechen Knopfaugen trotzdem reichlich Überraschungspotenzial – inklusive der Hoffnung auf das seltene „Hidden Design“. Ideal für alle, die Spaß am Unerwarteten haben, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Boxgröße: 15 x 10 x 8 Zentimeter

Material: Polyester und Vinyl

Zustand: Neu und ungeöffnet (Originalverpackung)

Charakter: Buntes Monster-Design in „Big into Energy“-Optik

Lizenz: Nicht lizenziert, günstige Einstiegsmöglichkeit

Lafufu Edition Monster Big into Energy Blind Box – für 19,99 Euro bei Ebay* © Lafufu

2. NICI Glubschis Schlüsselanhänger „Stier Bubalu“

Original NICI-Qualität trifft auf XXL-Glubschaugen – und schon haben Sie mit Bubalu* den coolsten Stier auf dem Schulhof oder im Büro hängen. Sein weiches schwarzes Fell und die goldenen Hörner machen ihn zum pflegeleichten Trend-Accessoire, das garantiert Blicke auf sich zieht.

Farbe: Schwarz mit gold-schimmernden Hörnern

Material: Plüsch/Polyester

Maße: 9 Zentimeter

Besonderheit: Authentischer NICI-Stern für Original-Qualität

Einsatz: Schlüsselanhänger oder Taschen- und Rucksack-Deko

NICI Glubschis: Das Original – Glubschis Schlüsselanhänger Stier Bubalu – für 6,04 Euro bei Amazon* © NICI



3. Steiff Plüsch-Anhänger Snoopy

Mit dem legendären Beagle im Schlepptau machen Sie überall eine gute Figur. Dank der gewohnten Steiff Verarbeitung überdauert Snoopy* auch turbulente Tage am Schlüsselbund oder Rucksack und sorgt durch sein treuherziges Lächeln zuverlässig für gute Laune – selbst wenn’s stressig wird.

Farbe: Schneeweiß

Material: Hochwertiges Polyester

Maße: 15 Zentimeter

Merkmal: Gestickte Augen und Mund, „Knopf im Ohr“

Pflege: Waschmaschinenfest bei 30 °C

Steiff Anhänger Snoopy – für 24,18 Euro bei Amazon* © Steiff

4. NICI Glücksbärchis „Sonnenscheinbärchi“

Ganz egal, ob Sie morgens verschlafen in den Tag starten oder der Regen Sie überrascht – das knallgelbe Sonnenscheinbärchi* strahlt immer! Sein freundliches Gesicht und das ikonische Sonnen-Logo verbreiten unaufhaltsame Fröhlichkeit und machen ihn zum perfekten Begleiter für Groß und Klein.

Farbe: Sonnengelb mit Herz- und Sonnen-Motiv

Material: Polyester

Maße: 10 Zentimeter

Thema: Klassische Care Bears

Einsatz: Anhänger und liebevolles Geschenk

NICI Glücksbärchis Schlüsselanhänger – für 8,05 Euro bei Amazon* © NICI



5. Schaffer „Knuddel mich!“ Plüsch-Schlüsselanhänger Drache

Drachenfans aufgepasst: Florian* ist der ideale Sidekick für Abenteuerlustige. Sein weiches, grünes Plüsch und der niedliche Blick verwandeln jeden Rucksack in eine Fantasy-Bühne – und dank getesteter Sicherheit nach DIN EN 71 kann er bedenkenlos überallhin mitkommen.

Größe: ca. 11 Zentimeter

Farbe: Frisches Grün

Material: Flauschiges Plüsch

Besonderheit: Faire Produktion, maschinenwaschbar (30 °C)

Sicherheit: Geprüfte Spielzeugnorm nach DIN EN 71

Schaffer Knuddel mich! Plüsch Schlüsselanhänger Drache – für 9,02 Euro bei Amazon* © Schaffer

Warum hängen wir Plüschtiere ans Schlüsselbund oder den Rucksack?

Ganz einfach: Kleine Kuschelmonster steigern unsere Laune unterwegs, erwecken Kindheitserinnerungen und signalisieren Individualität. Ein Mini Maskottchen schafft Non Verbales, lädt zum Small Talk ein und erinnert uns daran, dass auch der Alltag mehr Spaß verträgt. Und mal ehrlich: Wer kann einem frechen Monsterblick schon widerstehen?

Fazit: Kult-Monster mit Suchtpotenzial

Ob echtes Labubus von Pop Mart, kostengünstige Lafufu-Edition oder bewährte Klassiker à la NICI und Steiff – Plüsch Anhänger sind 2025 das ultimative Statement-Accessoire. Während Original Labubus kaum noch auffindbar sind, punkten Alternativen mit Verfügbarkeit und Preis. Entscheiden Sie selbst: Möchten Sie in die Jagd nach der echten Rarität einsteigen oder lieber mit einer charmanten Imitation (oder gar einem Nostalgie-Klassiker) punkten? Egal, für welchen Kuschel Buddy Sie sich entscheiden – süß, frech und kultverdächtig sind sie allemal.

Disclaimer: * "Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern"