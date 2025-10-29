Alles zu oe24VIP
Kaia Gerber x Mango: Diese Party-Looks wollen wir jetzt alle tragen!
© MANGO

Party-Kollektion

Kaia Gerber x Mango: Diese Party-Looks wollen wir jetzt alle tragen!

29.10.25, 12:07
Teilen

Kaia Gerber ist der Star der Stunde! Für ihre dritte Kollektion mit Mango zeigt das Supermodel glamouröse Styles, die wie geschaffen für die Festive Season sind. 

Kaia Gerber hat’s wieder getan – und wie! Gemeinsam mit Mango läutet das Supermodel die Festive Season 2025 ein und beweist einmal mehr, dass Glamour und Coolness kein Widerspruch sind. In ihrer dritten gemeinsamen Kollektion zeigt sich Kaia von ihrer funkelndsten Seite. Unter dem Motto „Craft Your Own Story“ feiert die Kollektion Mode als Ausdruck von Freiheit, Selbstbewusstsein – und purer Lebensfreude.

Kaia Gerber x Mango: Diese Party-Looks wollen wir jetzt alle tragen!
© MANGO

Kaia Gerber macht die Nacht zum Laufsteg

Mit der neuen Kollektion fängt Mango das Gefühl einer Rooftop-Party ein. Los Angeles, glitzernde Skyline – und mittendrin Kaia Gerber, die die Nacht zu ihrer Bühne macht. Die Looks sind eine Einladung, sich immer wieder neu zu erfinden und dabei einfach man selbst zu bleiben. Perfekt für den Start in die Festive Season 2025 – mit Looks, die mühelos zwischen Glamour und Coolness balancieren.

Kaia Gerber x Mango: Diese Party-Looks wollen wir jetzt alle tragen!
© MANGO

Schwarz, Glitzer, Attitüde – die Key-Looks der Kollektion

Die Kollektion ist ein Liebesbrief an Los Angeles – und an die Nacht selbst. Schwarz dominiert, aber nie ohne Twist: Mal als Power-Look, mal als elegantes Statement. Von kurzen Jacken mit ausgestellten Hosen über Smoking-Styles bis hin zu figurbetonten Maxikleidern – die neuen Pieces vereinen Eleganz mit Lässigkeit. Ein Highlight, das sofort ins Auge fällt: die mitternachtsblaue Fake-Fur-Jacke. Sie bringt einen Hauch Luxus in die Kollektion und sorgt für einen Wow-Effekt.

Kaia Gerber x Mango: Diese Party-Looks wollen wir jetzt alle tragen!
© MANGO

Accessoires mit Star-Appeal 

Passend dazu: silberne und schwarze Accessoires, die jedes Outfit partytauglich machen. Doppelschnallen-Gürtel, spitze Pumps, glitzernde Statement-Ohrringe – kleine Details mit großer Wirkung.

Kaia Gerber x Mango: Diese Party-Looks wollen wir jetzt alle tragen!
© MANGO

In der Kampagne zeigt sich Kaia so, wie man sie liebt: selbstbewusst, natürlich und mit einem Hauch Rebellion. Sie verkörpert die Botschaft der Kollektion perfekt. 

Alle Pieces der Kollektion sind ab sofort in Mango Boutiquen sowie online erhältlich. Ein Must-have für die Festive Season 2025!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

