Kaia Gerber launcht Capsule Collection mit MANGO

Mango hat Kaia Gerber als neue Markenbotschafterin gewählt.

Kaia Gerber zeigt, dass sie das Mode-Gen ihrer Mutter mehr als würdig geerbt hat. Die Tochter der legendären Supermodel-Ikone Cindy Crawford, hat sich längst einen eigenen Namen in der Modewelt gemacht. Ob auf dem Laufsteg, im Film oder auf dem roten Teppich – mit ihrem unverwechselbaren Stil, einer Mischung aus kalifornischer Coolness und Pariser Chic, avancierte Kaia zur Muse der Gen Z.

© Mango ×

Mango launcht Capsule Collection mit Kaia Gerber

Jetzt geht Kaia den nächsten modischen Schritt – mit ihrer ersten eigenen Kollektion für MANGO. Und wie könnte es anders sein: Natürlich geht es nicht nur ums Modeln, sondern auch ums Mitgestalten.

© Mango ×

Unter dem Motto „Craft your own story“ bringt das spanische Trendlabel seine bislang exklusivste Linie auf den Markt. Die Kollektion ist eine Hommage an besondere Anlässe: Elegant, sinnlich und mit einem Hauch Boho-Glamour. Florale Stickereien, feine Fransen, schimmernde Stoffe und raffinierte Schnitte machen die edlen Pieces zum perfekten Begleiter für besondere Anlässe – ob Sommerparty, Rooftop-Dinner oder ein unvergessliches Date.

© Mango ×

Kaia reiht sich damit in eine lange Liste von Modegrößen ein, die bereits mit MANGO kooperiert haben – nach Kate Moss und Viktoria Beckham ist sie die neueste Markenbotschafterin des Labels. Fotografiert von Stef Mitchell, zeigt sich die Kollektion so vielschichtig wie Kaia selbst: sinnlich, stark und voller Stilbewusstsein.

Ab dem 6. Mai 2025 ist die Kollektion online und in ausgewählten Boutiquen erhältlich. Wer also Lust hat, sich ein Stück Kaia in den Kleiderschrank zu holen, sollte schnell sein!