Black Friday 2025: Die besten Beauty-Deals, die Sie nicht verpassen dürfen

Am 28. November 2025 ist es endlich wieder soweit: Der Black Friday bringt uns die besten Deals und exklusive Angebote! Wir haben die besten Schnäppchen für Sie rausgesucht, die Ihren Make-up- und Pflege-Vorrat auffüllen und das zu unschlagbaren Preisen!

Der Black Friday hat seine Wurzeln in den USA und findet immer am Freitag nach Thanksgiving statt, also in diesem Jahr am 28. November. Ursprünglich war dieser Shopping-Tag ein einmaliges Event, aber mittlerweile erstrecken sich die Rabatte über das gesamte Wochenende, einschließlich des Cyber Monday am 1. Dezember und dem Cyber Weekend. Viele Shops starten ihre Angebote sogar schon viel früher, was den ganzen November zu einem wahren Schnäppchen-Monat macht. Wer clever ist, shoppt in dieser Zeit und kann ordentlich sparen!

Die besten Beauty-Deals am Black Friday

© Getty Images

Make-up: Foundation, Highlighter & Co.

Wer sich zu Weihnachten mit hochwertigem Make-up verwöhnen möchte, findet beim Black Friday zahlreiche Angebote:

Lippenstifte und Lipgloss

Ihre Lippen verdienen das Beste und beim Black Friday finden Sie die perfekten Lippenprodukte zu unschlagbaren Preisen:

Douglas: Der Rouge Dior Sequin Liquid Duo sorgt für ein glänzendes Finish und ist jetzt zu einem stark reduzierten Preis erhältlich.

Zalando: Der Mac Lip Pencil ist ein Klassiker für präzise Lippenkonturen und ebenfalls im Angebot.

Augen-Make-up: Mascara und Lidschatten

Diese Angebote werden Sie lieben:

Notino: Die Yves Saint Laurent Lash Clash Extreme Volume Mascara sorgt für dramatische Wimpern und ist der perfekte Begleiter für Ihren Party-Look.

Douglas: Mit dem Hypnôse Mascara Set von Lancôme verleihen Sie Ihren Wimpern einen Wow-Effekt, der den ganzen Tag hält.

Skincare

Black Friday ist der perfekte Zeitpunkt, um sich hochwertige Pflegeprodukte zu gönnen!

Kiehl's: Die Ultra Facial Cream ist der Feuchtigkeitsspender für jeden Hauttyp! Und das Beste: Sie können auf alle Kiehl’s-Produkte bis zu 30 % sparen! Hol dir die intensive Pflege, die deine Haut strahlen lässt.

Flaconi: Das Benefiance Wrinkle Smoothing Enriched Serum, für eine Haut, die sich glatt und jugendlich anfühlt! Und auch hier gibt es kräftige Rabatte, exklusiv über Flaconi.

Haarpflege und Styling

Der Black Friday ist auch die ideale Gelegenheit, hochwertige Haarpflegeprodukte zu einem Bruchteil des Preises zu ergattern:

Notino: Bis zu 33 % Rabatt auf Produkte wie das Kérastase Genesis Bain Hydra-Fortifiant Shampoo, das schwaches Haar stärkt und Haarausfall entgegenwirkt.

Amazon: Das Remington Glätteisen für seidenglattes Haar ist ebenfalls zu einem attraktiven Preis erhältlich.

Wenn Sie also nicht lange überlegen wollen, sondern sicher sein möchten, dass Sie Ihre deine Beauty-Lieblinge zu einem unschlagbaren Preis schnappen, sollten Sie schnell zuschlagen!