Black Friday 2025: Die besten Beauty-Deals, die Sie nicht verpassen dürfen
© Getty Images

Exklusive Angebote

Black Friday 2025: Die besten Beauty-Deals, die Sie nicht verpassen dürfen

18.11.25, 11:20
Teilen

Am 28. November 2025 ist es endlich wieder soweit: Der Black Friday bringt uns die besten Deals und exklusive Angebote! Wir haben die besten Schnäppchen für Sie rausgesucht, die Ihren Make-up- und Pflege-Vorrat auffüllen und das zu unschlagbaren Preisen! 

Der Black Friday hat seine Wurzeln in den USA und findet immer am Freitag nach Thanksgiving statt, also in diesem Jahr am 28. November. Ursprünglich war dieser Shopping-Tag ein einmaliges Event, aber mittlerweile erstrecken sich die Rabatte über das gesamte Wochenende, einschließlich des Cyber Monday am 1. Dezember und dem Cyber Weekend. Viele Shops starten ihre Angebote sogar schon viel früher, was den ganzen November zu einem wahren Schnäppchen-Monat macht. Wer clever ist, shoppt in dieser Zeit und kann ordentlich sparen!

Die besten Beauty-Deals am Black Friday

Black Friday 2025: Die besten Beauty-Deals, die Sie nicht verpassen dürfen
© Getty Images

Make-up: Foundation, Highlighter & Co.

Wer sich zu Weihnachten mit hochwertigem Make-up verwöhnen möchte, findet beim Black Friday zahlreiche Angebote:

Lippenstifte und Lipgloss

Ihre Lippen verdienen das Beste und beim Black Friday finden Sie die perfekten Lippenprodukte zu unschlagbaren Preisen:

  • Douglas: Der Rouge Dior Sequin Liquid Duo sorgt für ein glänzendes Finish und ist jetzt zu einem stark reduzierten Preis erhältlich.
  • Zalando: Der Mac Lip Pencil ist ein Klassiker für präzise Lippenkonturen und ebenfalls im Angebot.

Augen-Make-up: Mascara und Lidschatten

Diese Angebote werden Sie lieben:

Skincare

Black Friday ist der perfekte Zeitpunkt, um sich hochwertige Pflegeprodukte zu gönnen!

Haarpflege und Styling

Der Black Friday ist auch die ideale Gelegenheit, hochwertige Haarpflegeprodukte zu einem Bruchteil des Preises zu ergattern:

Wenn Sie also nicht lange überlegen wollen, sondern sicher sein möchten, dass Sie Ihre deine Beauty-Lieblinge zu einem unschlagbaren Preis schnappen, sollten Sie schnell zuschlagen!

