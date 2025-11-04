Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Shopping
Festive Season Trends 2025: Glitzer, Samt & Glamour für Weihnachtslooks
© Net-a-Porter / PR

Partylooks

Festive Season Trends 2025: Glitzer, Samt & Glamour für Weihnachtslooks

04.11.25, 14:37
Teilen

Halloween ist vorbei, die Festive Season startet! Von Samt und Satin über Pailletten bis Fake Fur – wir zeigen die glamourösesten Trends für Weihnachtsfeiern und Winterpartys. So feiern Sie stylish durch die Saison, ohne ins Modedesaster zu rutschen. 

"It's tiiiiimeeeeeee!" – wie Mariah Carey es singen würde. Oder wie wir Normalos sagen: Halloween ist vorbei, die Kürbisse sind entsorgt – und damit startet offiziell die Festive Season! Von jetzt an dreht sich alles um Glanz, Glamour und Outfits, die nach Feierabend, Christkindlmarkt und Weihnachtsdinner schreien. Ob Pailletten, Satin oder Fake Fur: Wir zeigen, welche Trends diese Weihnachtssaison das Rampenlicht erobern – und wie Sie zwischen Glühwein und Plätzchen stilvoll glänzen. 

1. Schwarz ist das neue Schwarz

Klassisches Schwarz bleibt der Inbegriff von Eleganz – nur dieses Jahr treffen klare Silhouetten auf Samt, Spitze oder Satin. Tiefe Rückenausschnitte oder transparente Ärmel sorgen für subtile Spannung. Tipp: Goldene Accessoires setzen Kontraste, ohne dass der Look überladen wirkt. 

Schwarz ist das neue Schwarz

  • Net-a-porter 1/5
    Comma
  • Net-a-porter 2/5
    Net-a-porter
  • Net-a-porter 3/5
    Comma
  • Net-a-porter 4/5
    Comma
  • Net-a-porter 5/5
    Net-a-porter

© comma / PR

© Net-a-porter / PR

© comma / PR

© Comma

© Net-a-porter / PR

2. Glitzer deluxe

Pailletten, Metallic-Stoffe oder funkelnde Heels – dieser Trend schreit nach Party! Mit Creme oder Champagner kombiniert, wirkt Gold luxuriös, aber nie zu grell. Funken sprühen mit Federn, Pailletten und glitzernden Details. 

Glitzer deluxe

  • Net-a-porter 1/3
    Net-a-porter
  • Net-a-porter 2/3
    H&M HOLIDAY erhältlich ab 06.November
  • Net-a-porter 3/3
    Net-a-porter

© Net-a-porter / PR

© H&M / PR

© Net-a-porter / PR

3. Faux Fur 

Fake Fur-Mäntel und -Jacken sind der ultimative Hingucker dieser Saison. Sie halten nicht nur kuschelig warm, sondern verleihen jedem Outfit sofort Hollywood-Glamour. Ob in klassischen Farben wie Schwarz und Creme oder in sanften Pastelltönen – Faux Fur sorgt für Statement-Potenzial, ohne dass Sie sich um Stil oder Komfort sorgen müssen.

Faux Fur

  • Net-a-porter 1/3
    Comma
  • Net-a-porter 2/3
    Peek & Cloppenburg, 140€, erhältlich ab 2.Dezember
  • Net-a-porter 3/3
    Net-a-porter

© comma / PR

© Peek und Cloppenburg

© Net-a-porter / PR

4. So Samtig!

Samt ist wieder zurück – und gehört in dieser Saison zu den ultimativen Festive-Season-Must-Haves. Ob Kleid, Blazer, Hose oder Mantel: Der weiche, luxuriöse Stoff verleiht jedem Outfit sofort Eleganz und Tiefe. Besonders in klassischen Farben wie Schwarz, Burgunder oder Smaragdgrün wird Samt zum Highlight jeder Weihnachts- oder Silvesterfeier. 

so samtig!

  • H&M Holiday ab 06.November 1/2
    H&M Holiday ab 06.November
  • H&M Holiday ab 06.November 2/2
    H&M Holiday ab 06.November

© H&M / PR

© H&M / PR

5. Statement Accessoires

Kein Fest-Look ist komplett ohne das richtige Accessoire! Diese Saison dürfen Sie ruhig auffallen: Glitzer-Clutches, funkelnde Haarspangen, elegante Schleifchen und goldene Statement-Pieces setzen Highlights und verwandeln selbst schlichte Outfits in Party-taugliche Eyecatcher. 

Statement Accessoires

  • Net-a-Porter 1/3
    H&M HOLIDAY ab 6.November erhältlich
  • Net-a-Porter 2/3
    comma, 19,99€
  • Net-a-Porter 3/3
    Net-a-Porter

© H&M / PR

© comma / PR

© Net-a-porter / PR

6. Burgunder – warm, elegant und luxuriös 

Burgunderrot ist der ultimative Farbtrend für die Festive Season 2025. Der satte, warme Ton wirkt edel, festlich und gleichzeitig sinnlich – perfekt für Kleider, Blusen, Mäntel oder Accessoires. Besonders in Kombination mit Gold, Samt oder zarten Metallic-Details sorgt Burgunder für glamouröse Looks, die sofort ins Auge fallen. 

Burgunder

  • KING LOUIE, 149€ 1/2
    P&C 100€ ab 2.Dezember erhältlich
  • KING LOUIE, 149€ 2/2
    KING LOUIE, 149€

© Peek und Cloppenburg

© King Luie / PR

 

Vom Halloween-Kürbis zur Weihnachtsfeier – diese Saison dreht sich alles um Glanz, Glamour und gutes Gefühl. Egal ob Samt, Satin oder Pailletten: Hauptsache, Sie fühlen sich wohl und strahlen zwischen Plätzchen, Glühwein und Kerzenschein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden