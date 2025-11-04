Festive Season Trends 2025: Glitzer, Samt & Glamour für Weihnachtslooks

Halloween ist vorbei, die Festive Season startet! Von Samt und Satin über Pailletten bis Fake Fur – wir zeigen die glamourösesten Trends für Weihnachtsfeiern und Winterpartys. So feiern Sie stylish durch die Saison, ohne ins Modedesaster zu rutschen.

"It's tiiiiimeeeeeee!" – wie Mariah Carey es singen würde. Oder wie wir Normalos sagen: Halloween ist vorbei, die Kürbisse sind entsorgt – und damit startet offiziell die Festive Season! Von jetzt an dreht sich alles um Glanz, Glamour und Outfits, die nach Feierabend, Christkindlmarkt und Weihnachtsdinner schreien. Ob Pailletten, Satin oder Fake Fur: Wir zeigen, welche Trends diese Weihnachtssaison das Rampenlicht erobern – und wie Sie zwischen Glühwein und Plätzchen stilvoll glänzen.

1. Schwarz ist das neue Schwarz

Klassisches Schwarz bleibt der Inbegriff von Eleganz – nur dieses Jahr treffen klare Silhouetten auf Samt, Spitze oder Satin. Tiefe Rückenausschnitte oder transparente Ärmel sorgen für subtile Spannung. Tipp: Goldene Accessoires setzen Kontraste, ohne dass der Look überladen wirkt.

2. Glitzer deluxe

Pailletten, Metallic-Stoffe oder funkelnde Heels – dieser Trend schreit nach Party! Mit Creme oder Champagner kombiniert, wirkt Gold luxuriös, aber nie zu grell. Funken sprühen mit Federn, Pailletten und glitzernden Details.

3. Faux Fur

Fake Fur-Mäntel und -Jacken sind der ultimative Hingucker dieser Saison. Sie halten nicht nur kuschelig warm, sondern verleihen jedem Outfit sofort Hollywood-Glamour. Ob in klassischen Farben wie Schwarz und Creme oder in sanften Pastelltönen – Faux Fur sorgt für Statement-Potenzial, ohne dass Sie sich um Stil oder Komfort sorgen müssen.

4. So Samtig!

Samt ist wieder zurück – und gehört in dieser Saison zu den ultimativen Festive-Season-Must-Haves. Ob Kleid, Blazer, Hose oder Mantel: Der weiche, luxuriöse Stoff verleiht jedem Outfit sofort Eleganz und Tiefe. Besonders in klassischen Farben wie Schwarz, Burgunder oder Smaragdgrün wird Samt zum Highlight jeder Weihnachts- oder Silvesterfeier.

5. Statement Accessoires

Kein Fest-Look ist komplett ohne das richtige Accessoire! Diese Saison dürfen Sie ruhig auffallen: Glitzer-Clutches, funkelnde Haarspangen, elegante Schleifchen und goldene Statement-Pieces setzen Highlights und verwandeln selbst schlichte Outfits in Party-taugliche Eyecatcher.

6. Burgunder – warm, elegant und luxuriös

Burgunderrot ist der ultimative Farbtrend für die Festive Season 2025. Der satte, warme Ton wirkt edel, festlich und gleichzeitig sinnlich – perfekt für Kleider, Blusen, Mäntel oder Accessoires. Besonders in Kombination mit Gold, Samt oder zarten Metallic-Details sorgt Burgunder für glamouröse Looks, die sofort ins Auge fallen.

Vom Halloween-Kürbis zur Weihnachtsfeier – diese Saison dreht sich alles um Glanz, Glamour und gutes Gefühl. Egal ob Samt, Satin oder Pailletten: Hauptsache, Sie fühlen sich wohl und strahlen zwischen Plätzchen, Glühwein und Kerzenschein.